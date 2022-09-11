В заповедной зоне возле Актау резко ушла вода

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КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ - На восстановление экосистемы Костанайской области необходимо от 70 до 150 лет, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В худшем случае, по их прогнозам, ждать придется в два раза дольше. Ну а пока в зоне стихийного бедствия не появятся взрослые деревья, ждать возвращения краснокнижных птиц и животных не стоит. В Минэкологии ждут полной ликвидации пожара, чтобы приступить к подсчету ущерба. Но уже понятно, что масштабы трагедии колоссальные", - сообщает телеканал КТК.

Костанайские биологи называют пожар экологической трагедией. По их словам, хвойные леса в степи - редкое явление.

Здесь обитало множество краснокнижных птиц и животных. Сейчас от зеленого массива остался только черный пепел. Во время пожара заживо сгорели и его обитатели. Экосистема разрушена, ведь уничтожена почти половина лесного фонда области", - сообщает телеканал.

По словам доктора биологических наук Татьяны Брагиной, в огне погибли лоси, косули, а также хищные млекопитающие.

В Аманкарагайском бору гнездились редкие хищные виды птиц, которых остались единицы, это крупные орлы, такие как степные могильники, орланы, белохвостые и другие. Конечно, это огромная трагедия не только для вот такого региона, а в целом высокая потеря биологического разнообразия", - говорит Брагина.

Только для восстановления лесного массива необходимо от 10 до до 15 лет. При этом редкие животные вернутся в лес не сразу.

В последний раз крупный пожар произошел в Аманкарагайском бору в 2004 году, тогда сгорело 3 тысячи гектаров леса. В этом году погибло 43 тысячи гектаров лесных угодий.

Ежегодно лесхозами акиматов проводится посадка деревьев. В будущем они включат эти территории в план и заново будут высаживать саженцы. В целом, чтобы обратно восстановить полную экосистему леса, необходимо 70-150 лет", - рассказывает экологический эксперт Сакен Дилдахмет.

По словам активистов, государство не финансирует лесные хозяйства, хотя им в степной стране им обязаны уделять пристальное внимание.

С тех пор как лесхозы в начале 2000-х передали в управление акиматам, они приходили в упадок, заявляют экологи. Поэтому в стране стремительно сокращаются не только лесные угодья, но и люди, которые хотели бы там работать.

По словам Дилдахмета, лесхозы не могли справиться с пожаром самостоятельно из-за отсутствия необходимой техники, устаревшей материальной базы и отсутствия кадров. Лесники получают в среднем 50-60 тысяч тенге, а работа связана с определенным риском для жизни.

Сейчас в области ждут полной ликвидации огня, чтобы приступить к подсчету ущерба.

После того как все будет полностью ликвидировано, еще где-то месяц, может, меньше нужно ждать, чтобы полностью прекратилось задымление. И только потом необходимо полностью расчистить территорию, где произошел пожар. Еще несколько лет займет восстановление почвы", - говорят специалисты Минэкологии.

Только после этого можно будет приступать к высадке новых саженцев. Самые главные вопросы: каков нанесенный ущерб, сколько будет стоить восстановление леса и какое ведомство этим будет заниматься.

Сейчас лесные угодья находятся в ведении местного акимата. Всего в Костанайской области 11 лесных хозяйств", - сообщает КТК.



