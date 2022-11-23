В Жамбылской области полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников

Тюмень.18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Тюмени (РФ) проходит 12-е заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, - В Тюмени (РФ) проходит 12-е заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Стороны обменялись информацией о прохождении весеннего половодья в текущем году, о наполнении водохранилищ и условиях обеспечения водой населения и отраслей экономики, о комплексном использовании и эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращении загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных водных объектов.

Особое внимание было уделено решению проблем бассейна реки Урал, реализации единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек.

Казахстан и Россия имеют не только одну из самых протяженных границ в мире, но и множество общих водотоков - трансграничных рек, таких как Жайык, Ертис, Есиль, Тобыл, Илек, Кигач, Караозен и Сарыозен. Водные отношения между РК и РФ регулируются Межправительственным соглашением о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года. Совместная комиссия также работает в рамках данного соглашения и 6 рабочих групп по бассейнам вышеуказанных рек", - рассказали в пресс-службе Минэкологии.

Заседания комиссии и рабочих групп проводятся один раз в год поочередно на территориях сторон.



