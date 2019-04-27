Власти Акмолинской области держат на контроле вопросы благоустройства населенных пунктов

Кокшетау. 26 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня вопросы благоустройства сельской местности находятся в ракурсе пристального внимания руководителей местных исполнительных органов, а благодаря проектам "Туган жер" и "Ауыл ел бесігі" набирает обороты инициативность самих граждан в облагораживании родных аулов, сохранении памятников истории и культуры, передает Kazakhstan Today.

Помимо крупных вложений в строительство и реставрацию социальных объектов, ремонт дорог, высадку зеленых насаждений, в Акмолинской области особое внимание уделяется сохранению чистоты улиц и окраин сел, сообщает управление внутренней политики.

С приходом весны повсеместно стартует месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов. Только в Целиноградском районе на первые в этом году субботники вышло почти 3 тысячи жителей, вывезено более 4,4 тысячи кубометров мусора, благоустроено 29 территорий многоэтажных жилых домов, 27 общественных зданий и более тысячи подворий.

Акиматом Целиноградского района в акимат Акмолинской области направлено предложение по внесению изменений в Правила благоустройства территории городов населенных пунктов Акмолинской области с учетом опыта города Нур-Султана. В частности, собственники твердых бытовых отходов должны пользоваться централизованной системой сбора отходов или услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов", - отметили в районном акимате.

Эти меры позволят предотвратить создание стихийных свалок и сохранить экологию в сельской местности.

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