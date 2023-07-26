Вода вернулась в обмелевшее озеро Сорколь на западе Казахстана   

Из-за трехгодичной засухи и маловодья из 16 озер высохли 14, а 2 из них специалистам удалось сохранить, подпитывая из водохранилища

Фото: кадр из видео

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Уральск. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмелевшее озеро Сорколь в Западно-Казахстанской области вновь наполнилось водой.





Уникальный лечебный водоем входил в систему озер, которая питается водой Урало-Кушумской оросительной системы. Из-за трехгодичной засухи и маловодья из 16 озер высохли 14, а 2 из них специалистам удалось сохранить, подпитывая из водохранилища", - сообщает "Хабар 24" .









По данным телеканала, на побережье Сорколя впервые за долгое время вернулись туристы, которых не было последние несколько лет, из-за того что засуха практически уничтожила уникальную систему озер у истоков реки Кушум.





По словам старожилов, когда-то сюда приезжали со всех окрестностей, чтобы искупаться, принять грязевые ванны или порыбачить.





Мы специально сюда приехали из села Кыркопа всей семьей, с детьми, чтобы искупаться. Очень радует, что, в отличие от прежних лет, воды много";





Мы здесь впервые, слышали, что тут лечебные грязи, вода прекрасная";





Все хорошо. Но было бы лучше, если бы организовали лежаки, раздевалки, какие-то развлечения для детей. Было бы здорово", - говорят отдыхающие.





Кто-то добирается сюда пешим ходом, кто-то на машинах. И хотя специальных лабораторных исследований никто не проводил, местные жители уверены, вода в их озере целебная. Когда-то именно здесь добывали соль.





Люди когда-то добывали здесь чистейшую соль без всяких вредных примесей. Она прямо лежала под открытым небом, надо было дождаться летнего зноя, чтобы из нее хорошо испарилась влага. Это был натуральный продукт, очень полезный, не то что сейчас выпускают с добавлением всяких химикатов", - говорит краевед Тыныштык Отешкалиев.





Сейчас из-за отсутствия инфраструктуры водоем малопривлекателен для туристов, но местные власти намерены развивать сервис и сейчас ищут желающих облагородить побережья Сорколя.





Мы готовы поддержать предпринимателей, готовы помочь с арендой, с другими вопросами. Мы понимаем, что они относятся с опаской к развитию бизнеса в этой зоне, потому что боятся, вдруг озеро опять обмелеет и они потеряют клиентов, но, думаю, если несколько лет уровень воды будет держаться, то и бизнес сюда подтянется", - считает аким сельского округа Жанакала Ахан Капанов.





А пока специалисты делают все, чтобы сохранить озеро, которое необходимо для развития села.





Ранее казахстанский блогер Денис Денски рассказал , что в Павлодарской области высохло знаменитое розовое озеро Коряковка.









Местные жители Коряковки рассказали мне, что якобы розовое озеро, которое расположено недалеко от их поселка, сдано в аренду организации по добыче соли", - написал блогер. Видео вызвало возмущение Казнета.









В областном управлении недропользования пояснили , что специалисты выезжали на место.





Факт незаконной добычи соли подтверждается, указанное место по описанию в видео соответствует действительности. Однако в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно, добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд примитивными способами (в ванночках)", - отмечает ведомство.





В госоргане также сообщили, что озеро обмелело из-за малоснежной зимы и отсутствия талых вод. Стоит отметить, что у Коряковки нет естественной подпитки, в озеро не впадают реки и речушки. Все это привело к падению уровня воды в озере".





Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдаются засуха и высокая погодная температура. Для пресечения незаконной добычи районным акиматом совместно с правоохранительными органами будут проводится рейдовые мероприятия", - дополнили в ведомстве.





Соль на озере Коряковка добывает ТОО "Мультисервис". Оно имеет соответствующую лицензию, выданную сроком на 10 лет. Участок добычи ТОО "Мультисервис" находится в пяти километрах от участка незаконной добычи".