Восстановление Аральского моря требует тесного регионального сотрудничества

Урумчи. 28 ноября. Kazakhstan Today - Институт ЦАРЭС и Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук в сотрудничестве более чем с 20 партнерами 24-25 ноября провели виртуальный международный симпозиум на тему "Экологическое восстановление и управление Аральским морем". Основной целью симпозиума было создание международной платформы для продвижения научных исследований и обмена знаниями по вопросам экологической охраны и восстановления Аральского моря, передает Kazakhstan Today.

В ходе дискуссий в качестве основных причин высыхания Аральского моря были выделены расширение интенсивного и расточительного орошаемого земледелия в постсоветское время. Нерациональное использование водных ресурсов неоднократно подчеркивалось как одна из главных причин экологической деградации. Четвертое по величине озеро в мире высохло, создав новую пустыню площадью 5 млн гектаров - Арал-Кум. В результате миллионы тонн пыли и соли из поврежденной экосистемы Аральского моря оказывают негативное воздействие как на орошаемые земли, так и на здоровье населения, а также угрожают ледниковой шапке гор в регионе и прилегающих районах, сообщает Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Отмечается, что масштабы экологической катастрофы в регионе угрожают устойчивости национальных экономик, так как сельское хозяйство Центральной Азии исторически сильно зависело от воды. До 90% общего водозабора в Центральной Азии используется для сельского хозяйства, что обеспечивает почти 45% ВВП и 50% занятости в сельской местности.

Постепенное высыхание Аральского моря привело к тому, что Северное Аральское море (или Малое Аральское море) раскололось на несколько частей. В рамках усилий Казахстана по спасению северной части Аральского моря в 2005 году была построена Кок-Аральская плотина, ведущая к постепенному пополнению запасов. Больше всего от уменьшения притока воды пострадала южная часть Аральского моря, где осталось всего 60 кубических километров воды.

В ходе обсуждения министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов призвал к скоординированному и коллективному реагированию на экологические проблемы Аральского моря, подтвердив при этом готовность Узбекистана к сотрудничеству в решении проблем изменения климата.

Признавая масштаб и потенциальные угрозы деградации Аральского моря в регионе, Институт ЦАРЭС обязался предпринять дальнейшие усилия и предложил национальным и региональным партнерам по развитию объединить усилия в привлечении ресурсов для ускорения исследований и наращивания потенциала в области изменения климата. В конце симпозиума Институт ЦАРЭС предложил создать обсерваторию Аральского моря в качестве следующего шага по закладке основы для практической платформы сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон.

Также сообщается, что в 2020 году ЮНИСЕФ и Институт ЦАРЭС приступили к совместному исследованию устойчивых систем водоснабжения и санитарных условий в сельских районах Таджикистана, Узбекистана, Монголии и КНР. На виртуальном вебинаре 28 октября 2020 года были представлены предварительные результаты данного исследования.

Исследовательская группа, а также докладчики из Института ЦАРЭС, ЮНИСЕФ, Азиатского банка развития (АБР), Всемирного банка, ПРООН и министерств стран-членов ЦАРЭС обменялись своими комментариями и мнениями.

Из-за воздействия изменения климата доступность воды в этом регионе должна сократиться на 7-8% к 2030 году. Нехватка воды стала острой проблемой для Центральной Азии, население которой, по оценкам, достигнет 90 млн человек к середине XXI века. В этих условиях вопрос международного сотрудничества по устойчивому управлению водными ресурсами и сохранению этого жизненно важного ресурса для будущих поколений приобретает решающее значение", - сказал директор Института ЦАРЭС Сайед Шакил Шах.

На сессиях были представлены примеры передовой практики, а также вызовы и проблемы, выявленные докладчиками и участниками дискуссий в Восточной и Центральной Азии и за ее пределами.

Передовая практика и опыт КНР в области WASH были одними из важнейших моментов, обсуждавшихся на всех сессиях. КНР достигла связанных с водой целей развития тысячелетия (ЦРТ) на шесть лет раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря трем пятилетним планам осуществления проектов по обеспечению безопасности питьевой воды в сельских районах (RDWS) с 2006 года. Эти проекты были связаны с программами борьбы с бедностью. Строительство крупномасштабных проектов RDWS финансировалось центральными и местными органами власти, где валовые инвестиции к 2019 году достигли $25,57 млрд. Кроме того, для повышения устойчивости к климатическим и природным катаклизмам КНР приняла ряд инноваций, в том числе методы экспресс-оценки, аварийные стандарты водоснабжения, методы быстрого и эффективного контроля качества воды и технологии ремонта объектов водоснабжения, а также антифриз-устройства для водопроводных труб, принятые в низкотемпературных и высокогорных зонах.

Кроме того, исследовательская группа представила рекомендации о том, как национальные правительства могут обеспечить доступ к этой основной потребности для своего населения, как международные партнеры по развитию могут внести свой вклад в подготовку технического персонала и разработку наиболее подходящих правовых и финансовых механизмов и как увязать "аппаратное обеспечение" WASH с эффективной финансовой, институциональной системой и системой передачи знаний. Сам исследовательский отчет планируется выпустить к середине 2021 года.

Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) представляет собой партнерство 11 стран: Афганистана, Азербайджана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также партнеров по развитию. С момента создания в 2001 году ЦАРЭС мобилизовала почти $40 млрд инвестиций, которые помогли создать мультимодальные транспортные сети, повысить рост торговли энергоносителями и безопасность, облегчить свободное передвижение людей и грузов и заложить основу для развития экономических коридоров.

Институт ЦАРЭС - это межправительственная организация, совместно управляемая 11 странами-членами, со статусом международной организации в КНР, штаб-квартира находится в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Институт занимается продвижением экономического сотрудничества между членами ЦАРЭС посредством исследований, наращивания потенциала, информационно-разъяснительной работы и партнерства.

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