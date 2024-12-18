Возрождение популяции туранского тигра: в 2025 году из России в Казахстан привезут несколько особей

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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Только с помощью эффективного управления водными ресурсами можно снизить негативные последствия отсутствия воды в Центрально-Азиатском регионе в результате изменения климата, заявил на конференции ЕАБР координатор региональных проектов представительства Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрий Петрин.





Обсуждение проблем водно-энергетического сектора региона стало одной из ключевых тем дискуссии с участием ведущих представителей международных банков и организаций.





Петрин отметил, что из-за нехватки воды падает производительность в сельскохозяйственном секторе, вода для орошения быстро используется.





Важнейший фактор - это сезонный дисбаланс в подаче воды. Иногда много воды, иногда вообще нет. И ключевые компоненты этого уравнения заключаются в том, чтобы преодолеть неэффективный водный менеджмент, потому что теряется 40-60% воды", - подчеркнул спикер.





По его словам, вода и гидроресурсы являются важным активом Центральной Азии.





Нужно говорить не просто об инвестициях, но о координации действий, а также об информационной поддержке и цифровизации региона. И здесь очень важно посмотреть на создание доверия между водопользователями разных стран в регионе. И такое доверие можно установить только путем должной статистики, надежных данных", - заявил Петрин.





Он отметил, что в вопросах энергетики нельзя зависеть только от ископаемого топлива.





Гидропотенциал необходим не только для возобновляемой энергии. Это очень важный компонент нашей стратегии по декарбонизации. (…) И, соответственно, эти усилия невозможны без сотрудничества, потому что гидропотенциал в основном находится в странах верхнего течения, в то время как страны, богатые ископаемым топливом, находятся в нижнем уровне течения рек в Центральной Азии", - пояснил спикер.





При должном подходе, по словам Петрина, рост производительности в сельском хозяйстве может достигать 60%, учитывая нынешний уровень воды, а производство гидроэнергии может повыситься до 40%.





Для этого страны должны координировать инвестиционные планы и действия.





Напомним, по данным ЕАБР, 10 миллионов человек в ЦА не имеют доступа к безопасной питьевой воде. При этом потери воды из-за устаревшей инфраструктуры в странах ЦА достигают 40%.





К примеру, в Казахстане половина станций очистки воды и насосных станций имеют износ 70%. В Кыргызстане лишь 27,5% поданной в сеть воды прошло через очистные сооружения. В Узбекистане 30% населения потребляют питьевую воду, не соответствующую стандартам. А в Таджикистане износ очистных сооружений составляет 80%.



