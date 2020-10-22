Завершить проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 планируется до конца 2025 года

Принято долгожданное решение о газификации Алматинской ТЭЦ-2", - написал Сагинтаев.
Выбран оптимальный по трудозатратам и стоимости вариант перевода ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции существующих котлоагрегатов.
Модернизация позволит исключить загрязнение окружающей среды оксидом серы и золой. До минимума снизится содержание оксидов азота и углекислого газа в выбросах.
Завершить проект планируется до конца 2025 года", - отметил аким Алматы.
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