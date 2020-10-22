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Завершить проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 планируется до конца 2025 года

21.10.2020 6751
Завершить проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 планируется до конца 2025 года
Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram прокомментировал одобрение правительством проекта газификации Алматинской ТЭЦ-2 и назвал решение о переводе ТЭЦ-2 на газ долгожданным, передает Kazakhstan Today.
 

Принято долгожданное решение о газификации Алматинской ТЭЦ-2", - написал Сагинтаев. 

 
Выбран оптимальный по трудозатратам и стоимости вариант перевода ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции существующих котлоагрегатов. 
 
Модернизация позволит исключить загрязнение окружающей среды оксидом серы и золой. До минимума снизится содержание оксидов азота и углекислого газа в выбросах. 
 

Завершить проект планируется до конца 2025 года", - отметил аким Алматы.

 

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