Завершить проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 планируется до конца 2025 года

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram прокомментировал одобрение правительством проекта газификации Алматинской ТЭЦ-2 и назвал решение о переводе ТЭЦ-2 на газ долгожданным, передает Kazakhstan Today.

Принято долгожданное решение о газификации Алматинской ТЭЦ-2", - написал Сагинтаев.

Выбран оптимальный по трудозатратам и стоимости вариант перевода ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции существующих котлоагрегатов.

Модернизация позволит исключить загрязнение окружающей среды оксидом серы и золой. До минимума снизится содержание оксидов азота и углекислого газа в выбросах.

Завершить проект планируется до конца 2025 года", - отметил аким Алматы.

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