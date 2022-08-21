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"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов

20.08.2022, 18:26 5976
"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов
Фото: Telegram/Press Pavlodar region
ПАВЛОДАР. 20 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Павлодар поручил создать "зеленый пояс" вокруг города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Снижение выбросов и переработка отходов производства - один из самых актуальных вопросов, особенно для жителей области, поэтому нам нужны ощутимые результаты в этом направлении. Крупным предприятиям необходимо переходить на передовые экологичные и доступные технологии. Горнометаллургическим и энергетическим промышленным предприятиям необходимо разработать стратегию по сокращению, переработке и повторному использованию отходов производства", - отметил глава правительства. 

 
В Павлодаре Смаилов встретился с руководителями крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО "Евразийская группа", АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Транснациональная компания "Казхром". На встрече обсуждались вопросы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области. 
 
Акимату области совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также крупным предприятиям Смаилов поручил провести научно-исследовательскую работу по применению современных технологий снижения выбросов и переработки промышленных отходов. 

 

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В Мангистауской области предприятия сливают аммиачную воду в сельский арык

20.08.2022, 20:17 5206
АКТАУ. 20 АВГУСТА - Жители села Баскудык недалеко от Актау жалуются на сильный запаха аммиака, из-за которого у детей возникают аллергические реакции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особенно остро запах ощущается в ночные и утренние часы, сообщает "Хабар 24"
 

Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населенным пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище "Кошкар ата" сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке", - рассказывает корреспондент телеканала. 

 
По словам жителя села Жалгаса Онайбаева, через пластиковую трубу в арык сливают отходы аммиака с "КазАзота", отсюда и запах, который отражается на здоровье сельчан.
 

Мой 12-летний сын не хочет выходить на улицу, говорит, кожа чешется. Постоянно чихает, закладывает нос. На руках появились болячки", - рассказывает жительница Баскудыка Гулсимай Боранбаева. 

 
Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи. Взятые пробы показали превышение ионов аммония и нитритов. 
 

Также в ходе мониторинга деятельности двух компании было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака", - сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов. 

 
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу "КазАзот". Однако выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет. 
 

В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14 млн тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды. Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка", - сообщает телеканал.

 
 

В Атырауской области нефтяным компаниям поручили сократить источники выбросов

18.08.2022, 11:39 11726
АТЫРАУ. 18 АВГУСТА - В Атырауской области нефтяным компаниям поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в рамках рабочего визита провела ряд встреч и мероприятий, посвященных решению экологических проблем Атырауской области. Делегация посетила ТОО "АНПЗ", поля испарения "Тухлая балка", "Квадрат" и КОС в правосторонней части Атырау", - сообщает пресс-служба Минэкологии РК. 

 
Также было проведено совещание с представителями общественности и руководителями предприятий (ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "Тенгизшевройл", компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."). 
 

Предприятиям, осуществляющим деятельность в регионе, поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, ускорить работу по рекультивации поля испарения "Тухлая балка", снизить объем технического неизбежного сжигания газа, внедрить водосберегающие технологии, решить вопрос переработки промышленных отходов в черте контрактной территории, обеспечить исключение влияния на животный и растительный мир при реализации проекта на акватории Каспийского моря", - сообщили в министерстве. 

 
Кроме того, в целях качественного исполнения работы по рекультивации департаменту экологии по Атырауской области совместно с филиалом РГП "Казгидромет" поручено разработать план-график по мониторингу сточных вод поля испарения "Тухлая балка". 
 

Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш

09.08.2022, 14:52 26881
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш
Фото: кадр из видео
КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - Жители поселка Шашубай уже несколько месяцев жалуются на аварийный пруд-испаритель, куда стекают канализационные сточные воды из Балхаша. По их словам, вода просачиваются через стенки пруда, и с подземными водами канализация может прямиком попадать в озеро Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компании "Балхаш Су" было выдано предписание до 1 июля принять меры, чтобы исключить попадание канализации в озеро. Организация произвела берегоукрепление и создала дамбу, чтобы исключить попадание вод с территории пруда-накопителя. Однако местные жители утверждают, что работа была сделана плохо и дренирование канализационных вод продолжается, пишет eKaraganda.
 

Помните эту историю со сбросом канализации в озеро Балхаш из пруда-испарителя "Балхаш-Су". Их тогда оштрафовали, а также в срок до 1 июля их обязали укрепить стены пруда для недопущения дренирования. "Балхаш-Су" тогда имитировало бурную деятельность: пригнали пожарную машину и с помощью нее якобы откачивали канализационные воды из этого пруда на Кокдонбак, в дальнейшем типа осушим и отремонтируем. Однако это было лишь показухой, успокоить возмущенный народ. Не выкачав даже и половины разливающихся по степи и стекающих в озеро Балхаш канализационных вод из пруда, пожарная машина уехала. Теперь главный вопрос: возможно ли такое, что по бумагам пруд уже отремонтировали и потратили бюджетные, уточню - народные, деньги, а в реалии ничего не сделали? Ведь мы же видим, что действительно ничего не сделано и канализационные воды продолжают просачиваться. То есть то, что жителями Балхаша смывается в унитаз, с прошлого года и до сих пор сливается в озеро и все отдыхающие радостно купаются в этом", - рассказал местный житель.


 
Главный эколог Балхаша выезжал на место и отчитался перед департаментом экологии. Выяснилось, что небольшое дренирование действительно присутствует.

 

Представителем департамента экологии по Карагандинской области 4 августа 2022 года произведен выезд на место пруда-накопителя. При визуальном осмотре установлено, что КГП "Балхаш Су" повторно использовал поврежденное водохозяйственное сооружение с нарушением принципов пункта 1 статьи 213 Экологического кодекса РК. На момент осмотра обнаружено дренирование сточных вод из-под аварийного пруда-испарителя. По устным пояснениям представителя КГП "БалхашСу", насосная станция ФНС № 6 перестала работать в связи с отключением электроэнергии и для исключения сброса на рельеф местности сточные воды направили в пруд-накопитель. Об этой нештатной ситуации КГП "Балхаш Су" уведомлений и сообщений в департамент экологии по Карагандинской области не направлял. Обваловка, воздвигнутая вокруг пруда-накопителя, целостная, имеется небольшое дренирование. Прямого попадания сточных вод в озеро не наблюдается", - сообщают в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Эта проблема известна уже несколько месяцев. Местные жители регулярно с ней обращаются к экологам. Но кардинально решить проблему пока не получается. Всем известно, что канализационные сети Балхаша и очистные сооружения очень изношены. До 2024 года должны произвести их полную реконструкцию, возможно, тогда эта проблема решится.


 

В Семее наказали инициаторов незаконного спила деревьев

07.08.2022, 11:32 33966
Фото: arnapress.kz
СЕМЕЙ. 7 АВГУСТА - В Семее к административной ответственности привлекли инициаторов незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно спила и вырубки деревьев по улице Шакарима, в районе старого моста, сообщаем, что данный спил производил подрядчик по строительству нового моста", - цитирует arnapress.kz исполняющего обязанности акима Семея Димитрия Гарикова. 

 
По его словам, в проекте предусмотрены данные работы, но на момент спила у подрядной организации не было выписано разрешение на спил и вырубку зеленых насаждений, места компенсационной посадки не определили. 
 
Ранее сообщалось, что по факту вырубки сосен на территории школы в Текели возбуждено уголовное дело.
 

Добытчики золотого песка вредят рекам ВКО - департамент экологии

05.08.2022, 13:40 38926
Добытчики золотого песка вредят рекам ВКО - департамент экологии
Фото: gov.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АВГУСТА - В результате добычи золотоносного песка в Восточно-Казахстанской области меняется русло рек и происходит загрязнение воды, сообщает областной департамент экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нарушения в сфере недропользования в нашей области носят массовый характер. Чаще всего это выражается в том, что жители добывают гравий в руслах рек для собственных хозяйственных нужд, невзирая на то, что это запрещено законом. Но имеются и более серьезные нарушения, наносящие вред экологии", - цитирует Noks руководителя департамента экологии ВКО Данияра Алиева. 

 
В частности, он рассказал о нарушениях на реке Кулунджун возле села Самарское. В прошлом году жители села обратили внимание госорганов на то, что вблизи речки производится добыча золотосодержащих песков. На место выезжала комиссия с участием правоохранительных органов. 
 

Факты были зафиксированы, материалы направлены в Иртышскую бассейновую инспекцию, которая составила протокол о нарушении правил ведения работ в водоохранной зоне и направила в суд. Курчумский суд наложил штраф с возложением на нарушителя обязательств по восстановлению нарушенного природного участка. Однако в июле нынешнего года комиссия с участием местных активистов установила, что решения суда по восстановлению экологического ландшафта, по словам руководителя депэко, выполнены не были", - рассказал глава департамента. 

 
Выяснилось, что организация-нарушитель, на которую был наложен штраф, практически не существует.
 

У нее был заключен договор с предприятием, у которого есть лицензия на проведение разведки на данном участке - с условием, чтобы работы проводились за пределами водоохранной полосы. Уже в нынешнем году за нарушение этих требований на это предприятие был наложен штраф. Сейчас оно, согласно информации департамента экологии ВКО, уже приступило к рекультивации земель. Предполагается, что работы завершатся до наступления зимы", - сообщил Алиев. 

 
По его словам, аналогичная жалоба поступила также из Самарского района, где на контрактной территории предприятия, которое также имеет лицензию на разведку полезных ископаемых, был раскопан участок вблизи речки Кулунджун. При проведении этих работ было изменено русло реки.
 

Иловый прудоостойник, куда сливается промытый песок, не имел противофильтрационного экрана. Хотя там должна быть геомембрана толщиной 1,5 миллиметра. По мере накопления в пруду вода стекала и загрязняла реку. За данное нарушение на компанию был наложен штраф. Предприятие мы обязали восстановить незаконно измененное русло реки и ликвидировать все площадки и пруды вблизи речки. Расстояние от реки, согласно заключению экспертизы, должно быть не менее 500 метров", - проинформировал Алиев.

 
Он отметил, что вмешательство экологов и даже судебных органов не всегда дает должный эффект. Так, в прошлом году имела широкий общественный резонанс история с загрязнением золотоискателями реки Калжыр вблизи поселка Боранды. В сентябре в Сети появились шокирующие факты "рекультивации", в ходе которой отходы производства просто оказались в реке.
 

Мы выяснили, что загрязнению способствовал экологически неверный способ исполнения решения суда. Судебный исполнитель просто снес дамбу, где находилась иловая площадка. И вся эта жижа потекла вниз. Калжыр - бурная река. Течением все смыло. Получилось, что во исполнение решения суда была загрязнена река Калжыр", - пояснил глава департамента. 

 
В этом году русло реки, по его словам, восстановлено, но надо еще довести до конца план мероприятий по восстановлению горного ландшафта. 
 
Алиев констатировал, что это, к сожалению, не единичные случаи, когда нарушения в сфере недропользования наносят реальный вред окружающей среде. В Самарской, Курчумском, Уланском районах были зарегистрированы факты, когда люди брали в аренду земли для ведения сельского хозяйства, а по факту занимались раскопками золотосодержащих песков.
 
Напомним, недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО.
 
А в Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды. 
 

В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа

04.08.2022, 13:10 43021
В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск управления о взыскании в доход государства суммы причиненного окружающей среде ущерба в размере 290 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По результатам проверки установлены факты нарушений Кодекса "О недрах и недропользовании" на месторождении "Т" при добыче нефти - рассеивание в атмосферу сырого газа через открытый люк накопительных емкостей, установленных на устьях скважин. Объем рассеянного в атмосферу попутного сырого газа составил 2 140 101,72 кубического метра", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
За допущенное нарушение ТОО "Т" привлечено к административной ответственности, рассчитана сумма ущерба, которая составила 290 млн тенге. 
 
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. 
 

В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений

04.08.2022, 10:48 44206
В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досав сообщил, что в мегаполисе примут новые правила по поливу зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из жителей города обратился к акиму с вопросом, почему в городе плохо поливают зеленые насаждения и что делает акимат для решения этого вопроса.
 
Ерболат Досаев ответил, что планируется принятие новых правил по поливу зеленых насаждений по городу Алматы. 
 

Этих правил ранее никогда не было, к сожалению. Внутри них будут установлены четкие требования. Существующие арычные системы, как в прежние годы, не справляются с поливом, потому что экологические условия ухудшились. В рамках планируемых работ будут ставить новые водополивные системы", - пояснил аким.

 
Он также сообщил, что в 2023 году акимат проведет реконструкцию и благоустройство территории "Атакента".
 

Мы приняли в коммунальную собственность наши земли, которые были определенное время бесхозными. Готовится отдельный проект по восстановлению самого "Атакента", по его дополнительному озеленению. Со следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории", - поделился планами Досаев.


В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений.
 

В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

04.08.2022, 09:12 43531
В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработал проект приказа, в котором определен "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В перечень вошли 387 видов растений. В том числе: стланиковая форма ели Шренка, можжевельник зеравшанский, кувшинка белая, лотос орехоносный, барбарис илийский и каркаралинский, пион марьин корень, мак тоненький, смолевка, ревень, дуб обыкновенный, ольха клейкая, шиповник Павлова, яблоня Недзвецкого, яблоня Сиверса, одуванчик кок-сагыз, камыш казахстанский и другие.
 
Документ опубликован на портале "Открытые" НПА для публичного обсуждения до 16 августа.
 
С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Казахстане разработан проект приказа "Об утверждении правил пользования объектами растительного мира". 
 
Согласно тексту документа, пользование объектами растительного мира допускается на участках всех категорий земель с учетом ограничений и запретов, установленных специальным законодательством Республики Казахстан. Также объекты растительного мира могут предоставляться в постоянное или временное краткосрочное и долгосрочное) пользование. 
 
Отмечается, что виды пользования растительным миром разделены на общее и специальное пользование. 
 

Пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей относятся к общему пользованию", - подчеркивается в документе. 


При этом, пользование растительным миром для нужд животноводства, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относятся к специального пользованию. 
 
Специальное пользование растительным миром осуществляется за плату в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 
 
Отмечается, что на одном земельном участке, водном объекте или его части допускается несколько видов пользования растительным миром, если осуществление одного из них не препятствует осуществлению другого. 
 
Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках естественных пастбищ осуществляется в соответствии с утвержденным планом по управлению пастбищами и их использованию с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов. 

Сообщается, что пользователи объектов растительного мира могут осуществлять сенокошение и пастьбу скота на специально выделенных участках с использованием технологии сенокосооборота и пастбищеоборота. 
 
Пастьба скота осуществляется в соответствии с планом по управлению пастбищами, утвержденным соответствующим районным представительным органом. 

Также пользование растительным миром в целях заготовки кормов, (сенокошение, заготовка веточного корма) осуществляется на специально отведенных для этого участках земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, запаса с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. 
 
Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на сельскохозяйственных угодьях, участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, иных земельных участках по согласованию с собственниками земельных участков и землепользователями. 
 
Подчеркивается, что участки с объектами растительного мира для размещения ульев и пасек могут предоставляются на основании решения районных, городских акиматов с запретом любого нарушения целостности экосистем, расчистки и распашки прилегающих площадей, возведения на них строений капитального типа. 

Про этом, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется с целью заготовки (сбора) и использования лекарственных, пищевых и технических растительных ресурсов и только при наличии специальных разрешений на каждый вид пользования. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". 
 

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