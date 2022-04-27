Житель Мангистауской области заснял на побережье Каспия мертвых тюленей

АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - По словам местного жителя, около 50 тушек нерпы он насчитал на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фотографии в редакцию "Лада" прислал местный житель. По словам автора снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.
Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.
14 апреля очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы.
В конце марта в Актау местный житель запечатлел на камеру смартфона тюленя, отдыхающего на мелководье у берега.
В январе в Актау установили скульптуру в знак "протеста против бездушного отношения к окружающему нас миру".