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Житель Мангистауской области заснял на побережье Каспия мертвых тюленей

26.04.2022, 19:10 2086
Фото: местного жителя
АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - По словам местного жителя, около 50 тушек нерпы он насчитал на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографии в редакцию "Лада" прислал местный житель. По словам автора снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.

Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.
 
14 апреля очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы.
 
В конце марта в Актау местный житель запечатлел на камеру смартфона тюленя, отдыхающего на мелководье у берега.
 
В январе в Актау установили скульптуру в знак "протеста против бездушного отношения к окружающему нас миру".
 

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Специалисты не смогли назвать точную причину гибели фламинго в Мангистауской области

25.04.2022, 20:40 5811
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - Видео с мертвыми фламинго в Мангистауской области было снято 14 апреля. Спустя почти две недели туши особей разложились, поэтому узнать, из-за чего умерли фламинго, невозможно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Лада".
 

Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - сказал руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.

 
Ранее в Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области. 
 
Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля. На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП "ПО "Охотзоопром" Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
 

В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго

25.04.2022, 10:28 8876
В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго
Фото: lada.kz
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - В Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На мертвых фламинго наткнулся ребенок в песках Сам Бейнеуского района, сообщает региональное издание "Лада".
 
По информации портала, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
 
Редакция издания ожидает комментарий специалистов.

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Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля.

На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.

В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен ущерб сумме 400 МРП", - добавили в ведомстве.


Ранее о загрязнении озера Караколь, на котором обитают фламинго, рассказал известный блогер.

 

В Нур-Султане в 5 раз увеличены штрафы за несанкционированные свалки

25.04.2022, 09:51 9461
В Нур-Султане в 5 раз увеличены штрафы за несанкционированные свалки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами, проинформировали в столичном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что для физических лиц штрафы увеличены с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.
 
С начала 2022 года к административной ответственности привлечены 659 правонарушителей, которые оштрафованы на сумму более 7 млн 400 тысяч тенге.
 
Совместно с районными акиматами, департаментом экологии, природоохранной полицией, службой I-komek 109 посредством городских камер видеонаблюдения "СЕРГЕК" ведется усиленная работа по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.
 
В управлении охраны окружающей среды и природопользования столичного акимата отметили, что нарушители зимой под видом снега вывозят строительный мусор, который, как подснежники, "расцветает" весной. Ликвидировано еще 12 участков, вывезено почти 2 тысячи тонн отходов. В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тысяч тонн мусора, в 2020 году - свыше 220 участков.
 

Стала известна причина массового падежа лошадей в Атырауской области

23.04.2022, 19:06 19491
АТЫРАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Атырауской области был зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проведенных исследования специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. 
 
По имеющимся данным, эти диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов. 
 
Кроме того, согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных.
 
В ходе совещания, организованного Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.
 
Эпизоотическая ситуация находится под контролем Министерства сельского хозяйства РК.
 

Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

23.04.2022, 12:30 22506
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В рамках общереспубликанской экологической акции "Бiрге - таза Қазақстан" глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии также приняли участие руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены президентского молодежного кадрового резерва, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами президентского молодежного кадрового резерва.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. "Дерево - это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу", - убежден президент.
 

Выражаю всем признательность. Вы - будущее нашей страны. Мы вместе должны построить новый Казахстан, Вторую Республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех", - сказал лидер Казахстана.

 
В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.
 
Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.
 

В озерах СКО погибло 150 кг карася

22.04.2022, 17:51 27576
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 АПРЕЛЯ - В озере Пруд у села Пресновки Кызылжарского района погибло 150 кг карася, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Второй факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовом у села Арыкбалык Айыртауского района. Оба водоема находятся в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. 
 

Для выяснения причины гибели рыб на место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и ветеринарной службы районов. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов. Акиматы сельских округов организовали сбор и утилизацию погибшей рыбы", - сообщили в департаменте экологии.

 
Ранее в Павлодарской области на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов.
 
18 апреля в СКО произошла массовая гибель рыбы на озере Бугровом, расположенном в 100 метрах западнее села Бугрового в Кызылжарском районе. 
 
В начале апреля в Туркестанской области на берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыбы. Погибли карась и сазан.
 

Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку

22.04.2022, 14:48 28956
Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку
Фото: telegram/EcologyofQazaqstan
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Департамент экологии Алматинской области совместно с депутатами маслихата начал проверку по факту экологического инцидента в селе Даулет Талгарского района, где местные жители обнаружили свалку останков сельхозживотных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По факту нарушения экологических норм в отношении завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Талгарского района Алматинской области прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки", - сообщили в Министерстве экологии. 

 
В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Экологического кодекса РК общественные отношения в области обращения с биологическими отходами регулируются специальным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии. 
 

Вопрос находится на контроле. О статусе проверки будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в министерстве. 

 
О проверке также сообщил на своей странице в Facebook депутат маслихата Ержан Игибаев.
 

Сегодня в качестве депутата маслихата от партии AMANAT выехал в Талдыкорган для встречи с руководителем Аккозиевым Орманом и его заместителем Сарбазовым Сериком. В ходе встречи с руководством обсудили дальнейшие совместные действия по данному обстоятельству с необходимостью привлечения ветеринарной инспекции и СЭЗ. В свою очередь, департаментом экологии прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки в рамках своих компетенций", - написал Аккозиев. 

 
По его словам, предприятие каким-то образом осуществляет свою деятельность в форме крестьянского хозяйства "Байгабатов А.С.".
 

Земельный участок предоставлен Байгабатову А. на праве частной собственности площадью 0,9750 га, с целевым назначением: для строительства мини-цеха по производству рыбо-костной муки, но никак мясо-костной муки, но что мы обнаружили по факту?" - задается вопросом депутат. 

 
Напомним, на днях останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе. Депутаты маслихата назвали произошедшее экологическим коллапсом села Даулет. Шокирующее видео было опубликовано в Instagram-паблике talgarnewskz

 

В Алматинской области обнаружили свалку останков сельхозживотных

21.04.2022, 19:48 34156
ТАЛГАР. 21 АПРЕЛЯ - Останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экологический совет в составе депутатов районного и областного маслихатов выехал на место. Они назвали происшедшее экологическим коллапсом села Даулет, сообщает Talgarnews.kz в своем Instagram.
 
По словам члена экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода на открытом воздухе без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть. Работает промывочная печь, не имеющая специального оборудованного септика и разрешения на эмиссию. Также члены экологического совета заметили, что работники завода находятся на территории без защитных костюмов, перчаток и масок. По их информации, предприятие осуществляет свою деятельность не по целевому назначению.
 
Экологический совет считает, что это экологическое происшествие несет серьезную угрозу для окружающей среды Талгарского района и здоровья жителей близлежащих домов.
 

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможны образования биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов", - отметил Ержан Игибаев.

 
Экологический совет настоятельно и в безотлагательном порядке призывает департамент экологии Алматинской области, Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля открыть экологическую проверку на данный производственный объект. Сделать необходимые лабораторные пробы земли и воздуха, воды. Определить степень загрязнения и причиненного ущерба окружающей среде с дальнейшим привлечением к ответственности собственника завода.
 
 

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