Жители села Туркестанской области пожаловались на едкий дым из теплиц

ТУРКЕСТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Жители поселка Сарыагашского района задыхаются от едкого дыма. Он идет со стороны теплиц, которые расположены всего в нескольких километрах от села, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От едкого дыма задыхаются жители Сарыагашского района. Предприниматели построили теплицы рядом с сельским округом Жибек-Жолы. Из-за этого, как говорят жители, ухудшилась экология. Люди стали чаще жаловаться на заболевания легких, сообщает издание Otyrar.kz.

По информации издания, черный дым проникает в дома местных жителей. Для фильтрации воздуха сельчане вешают на окна марлю, но и она не помогает. Ткань покрывается черной сажей. Жители пытаются с пониманием отнестись к аграриям, поэтому выдвигают несколько требований.

У нас есть всего два требования. Во-первых, пусть удлинят трубу. Потому что если труба будет выше, дым будет уноситься ветром. Во-вторых, пусть установят новый фильтр, чтобы на нас не падали вредные вещества. Это все приходит к нам с воздуха. Экология ухудшилась. Раньше в нашем поселке был самый чистый горный воздух, а теперь он у нас самый грязный", - заявила местная жительница Сауле Бабамуратова.

Аграрии с жалобами соглашаются. Земледельцы уверяют, что стараются сделать все возможное для устранения загрязнения воздуха. Но пока в село не проведут газопровод, проблема решена не будет.

В настоящее время полностью отказаться от угля мы не готовы, так как у нас нет газа. Газификация еще в плане, и неизвестно, проведут ее или нет. Если мы не будем топить теплицы, весь урожай замерзнет", - отметил предприниматель Нуржан Делишев.

Районные чиновники знают об этой проблеме. Они уверяют, что за это отвечают областные чиновники.

В компетенцию аграрного ведомства вопрос экологии не входит. За это отвечает областное управление экологии", - заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдар Амирханов.

По информации издания, в селе Жибек-Жолы живут порядка 20 тысяч человек. И при отсутствии газа все топят углем. Жители села просят областных чиновников и министерство обратить внимание на их просьбы.