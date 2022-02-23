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Жители села Туркестанской области пожаловались на едкий дым из теплиц

22.02.2022, 11:32 5191
ТУРКЕСТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Жители поселка Сарыагашского района задыхаются от едкого дыма. Он идет со стороны теплиц, которые расположены всего в нескольких километрах от села, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
От едкого дыма задыхаются жители Сарыагашского района. Предприниматели построили теплицы рядом с сельским округом Жибек-Жолы. Из-за этого, как говорят жители, ухудшилась экология. Люди стали чаще жаловаться на заболевания легких, сообщает издание Otyrar.kz.
 
По информации издания, черный дым проникает в дома местных жителей. Для фильтрации воздуха сельчане вешают на окна марлю, но и она не помогает. Ткань покрывается черной сажей. Жители пытаются с пониманием отнестись к аграриям, поэтому выдвигают несколько требований.
 

У нас есть всего два требования. Во-первых, пусть удлинят трубу. Потому что если труба будет выше, дым будет уноситься ветром. Во-вторых, пусть установят новый фильтр, чтобы на нас не падали вредные вещества. Это все приходит к нам с воздуха. Экология ухудшилась. Раньше в нашем поселке был самый чистый горный воздух, а теперь он у нас самый грязный", - заявила местная жительница Сауле Бабамуратова.

 
Аграрии с жалобами соглашаются. Земледельцы уверяют, что стараются сделать все возможное для устранения загрязнения воздуха. Но пока в село не проведут газопровод, проблема решена не будет.
 

В настоящее время полностью отказаться от угля мы не готовы, так как у нас нет газа. Газификация еще в плане, и неизвестно, проведут ее или нет. Если мы не будем топить теплицы, весь урожай замерзнет", - отметил предприниматель Нуржан Делишев.

 
Районные чиновники знают об этой проблеме. Они уверяют, что за это отвечают областные чиновники.
 

В компетенцию аграрного ведомства вопрос экологии не входит. За это отвечает областное управление экологии", - заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдар Амирханов.

 
По информации издания, в селе Жибек-Жолы живут порядка 20 тысяч человек. И при отсутствии газа все топят углем. Жители села просят областных чиновников и министерство обратить внимание на их просьбы.
 

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О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер

16.02.2022, 15:00 27196
О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля. Об этом рассказал на своей странице в instagram известный блогер Азамат Сарсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Rixos, сливная труба и заповедник Караколь… Я конечно понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всем при этом, инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационный стране, а не в какой-то там богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Я не сомневаюсь, что Риксос прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит ее через свои очистные сооружения, но при всем при этом, это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону", - пишет блогер. 

 
Он отметил, что лишние отходы в озеро сливают также владельцы баз отдыха, санаториев и местные предприниматели.
 

Ждем ответа от департамента экологии и управления природопользования области", - написал Сарсенбаев. 

 
 
Ранее блогер опубликовал на YouTube красивый ролик о возвращении фламинго на озеро Караколь. 
 
 

Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике

16.02.2022, 11:08 29331
Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике
Фото: instagram/markakol_1976
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 ФЕВРАЛЯ - В Маркакольском заповеднике поделились видеокадрами животных, которые попали в объектив фотоловушек на территории заповедника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспектор Маркакольского государственного природного заповедника установил фотоловушку на участке "Матабайский ельник".
 

В объектив фотоловушки попали ряд интересных животных. Особо ценным является особь рыси, что не могло нас не порадовать. Также вместе с ней в кадр попали соболь, белка и заяц", - рассказали сотрудники заповедника.

 
 
 

Золоотвал ТЭЦ вплотную расположен к частным домам на окраине Караганды

16.02.2022, 10:35 29926
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - Новый золоотвал Карагандинской ТЭЦ почти вплотную расположился к домам на окраине Караганды. Площадка с отходами всего в 650 метрах и даже не огорожена. Люди намерены подать в суд на чиновников и руководство энергокомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители микрорайона "Курьяновский" требуют перенести строительство площадки подальше от их микрорайона. Зола и пепел будут разлетаться, уверены горожане, и травить все в округе. Кроме того, карагандинцы сообщили, что строительная техника уже повредила русло одной из рек, теперь частным домам угрожает подтопление, сообщает телеканал "Астана".
 

Вопрос к земельщикам: кто, как и на каких основаниях дал им землю во временное пользование на четыре года и 11 месяцев, если там расстояние не соответствует, если нарушены экологические нормы? Защитная зона производственных объектов должна быть не менее 300 метров, а именно золоотвалов - не менее одного километра. Те ответственные лица, которые это подписали, будут нести ответственность", - сказал правозащитник Мухамедкали Шаймерденов.

 
По словам жильцов, старый золоотвал переполнен и летом нещадно пылит. Воздухом с золой вынуждены дышать почти 500 семей. Новая площадка с отходами только удвоит эффект, уверены курьяновцы.
 
В поселке с ужасом ждут и весенних паводков. Местная жительница Кристина Наумкина видела, как зимой недалеко от ее дома утонула производственная техника.
 

Нас стало топить. Поменяли русло реки, она выходит из берегов и идет к нам в поселок", - рассказала она. 

 
Независимые экологи уверены, что проект нового золоотвала нужно тщательно доработать - хотя бы высадить деревья и добросовестно заливать водой отходы, чтобы не было пыли. 
 

Букву закона проектировщики пытаются соблюдать, а интересы людей не учли. Поэтому люди криком кричат. В Европе их строят где угодно, так как они там не пылят. А так как у нас они пылят всегда, их никто не хочет видеть. Даже сейчас за три километра и от него пыль несет", - сказал эколог Дмитрий Калмыков.

 
В "Караганда энергоцентр" обещают в качестве своеобразной защиты высадить 23 тысячи деревьев. Начать посадку планируют уже этой весной. В энергокомпании также не исключают, что полигон все-таки немного отодвинут от домов. 
 

Это не просто так у себя дома передвинуть шкаф. Внесение изменения в проект требует согласования. Сейчас будем рассматривать возможность", - сказал исполнительный директор ТОО "Караганда энергоцентр" Рустем Байжанов.

 
В репортаже отмечается, что зола, по словам экологов, отличный строительный материал. Однако коммунальщики говорят, что давно столкнулись с парадоксальным явлением - их дешевые отходы никому не нужны. А поэтому утилизировать их приходиться старым "грязным" способом.
 

Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане

15.02.2022, 14:40 36926
Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сегодня в ходе заседания правительства сообщил о разработке концепции нового Водного кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях разработки нового Водного кодекса министерством подготовлен консультативный документ регуляторной политики и по нему начата процедура общественных слушаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Создана соответствующая рабочая группа с участием экспертов. Также приступили к разработке концепции нового Водного кодекса", - сказал министр экологии. 

 
Основными положениями Водного кодекса в новой редакции будут являться: 
 
  • сохранение водно-ресурсного потенциала страны;
  • определение механизмов, стимулирующих водопользователей использовать водосберегающие технологии;
  • создание модели тарифообразования, стимулирующей применение государственно-частного партнерства для поддержки развития водохозяйственной инфраструктуры;
  • цифровизация мониторинга, учет и прогноз водоресурсного потенциала Казахстан, а также повышение роли науки в управлении водными ресурсами;
  • гармонизация национального законодательства с принципами международного права.
 
Проект нового Водного кодекса планируется внести в мажилис парламента в декабре следующего года.
 
Ранее сообщалось, ставки по утилизационному сбору с автотранспорта пересмотрят до конца февраля.
 

В Минэкологии прокомментировали гибель рыбы в реке Есиль

14.02.2022, 11:43 43141
Фото: кадр с видео
КОКШЕТАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - На реке Есиль в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погибшая подо льдом рыба была собрана и направлена на лабораторное исследование. Результаты будут объявлены после того, как они станут известны. Предположительно, гибель рыбы может произойти из-за недостатка кислорода подо льдом", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК, отметив, что мертвая рыба утилизована с соблюдением санитарных норм.

 
В настоящее время установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. 
 

Это, в свою очередь, является большим стимулом для обеспечения кислородом воды подо льдом. Мониторинг состояния водоема продолжается", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 

Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

12.02.2022, 16:46 57771
Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 12 ФЕВРАЛЯ - Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.




 

В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев

10.02.2022, 18:52 69311
В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило в мажилисе проекты поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы за экологические нарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чтобы ужесточить ответственность за причинение экологического ущерба, ведомство предложило:
 
  • статью 332 "Порча земли" дополнить новой частью 3, которой предусмотрен более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории;
  • в статье 334 "Самовольное пользование недрами" для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, в диспозиции снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба и ужесточена санкция - введена мера наказания в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена - срок лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.
  • в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода нарушения из разряда проступка в категорию преступлений;
  • в статье 342 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" в части 1 штраф увеличен со 120 МРП до 200 МРП, общественные работы - со 120 часов до 200 часов. Кроме того, статья дополнена частью 3, с разделением на следующие квалифицирующие признаки: группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с причинением крупного ущерба. Также статья дополнена частью 4, предусматривающей ответственность за деяния повлекшие причинение особо крупного ущерба.
 
Также внесено предложение изменить и дополнить статьи 368, 370, 372, 380, 381, 387, 388, 709 Кодекса РК об административных правонарушениях, в части ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба. 
 
В части 2 статьи 368 "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" КоАП увеличен размер штрафов за деяния, совершённые на особо охраняемой природной территории;
 
В статье 370 увеличены штрафные санкции в среднем в два раза за повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда.
 
За уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами на особо охраняемых природных территориях в статье 372 увеличен размер штрафа с 10 до 20 МРП.
 
Напомним, в декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки

08.02.2022, 17:25 77256
В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В школах и детских садах Усть-Каменогорска отменили занятия физкультуры на улице и прогулки в детских садах из-за сильного загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 февраля родители некоторых школьников были возмущены тем, что их дети на уроке физкультуры занимались на улице. После этого у многих началось недомогание: кашель и першение в горле", - сообщает Altay News

  
По информации источника, уже несколько дней в областном центре наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Ситуацию прокомментировали в управлении образования ВКО.
 

Во время безветрия уроки физкультуры на улице не проводятся, детей в детских садах на прогулку тоже не выводят", - отметили в ведомстве. 

 
В случае, если в школах данную норму будут нарушать, родителям следует обратиться в городской отдел образования. 
 
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере также сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.  






 

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