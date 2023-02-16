15.02.2023, 15:03 6401
Жители села в Атырауской области жалуются на незаконный слив нечистот и свалку
Большая часть населения района зарабатывает на жизнь животноводством, но из-за грязной и замусоренной территории решает закончить с этим ремеслом
Фото: скрин из видео
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Атырау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Курмангазы в Атырауской области жалуются на запах от незаконно сливаемых нечистот и свалки.
Видео, на котором 82-летний житель села Уахит Масалов жалуется на несанкционированный слив канализационных отходов в непосредственной близости от села и бесхозную свалку, было опубликовано на Youtube, сообщает издание Ак Жайык.
Видео от жителя Курмангазинского района Серика Баязитова
Это место появилось несколько лет назад. Сначала это была глубокая яма, но со временем она увеличивалась и превратилась в смердящее озеро. Его тошнотворный запах распространяется на многие километры, однако животные из поселков РТС, Тажибай, Сазтубек, Алсеит, со Старого аэропорта вынужденно, за неимением другого, идут сюда на водопой. А еще рядом не огороженная мусорная свалка. В моем хозяйстве три коровы, и мне приходится целый день следить за ними, чтобы они не забрели в поисках еды в эти места", - жалуется пенсионер.
По его словам, большая часть населения района зарабатывает на жизнь животноводством, но из-за грязной и замусоренной территории решает закончить с этим ремеслом.
Каждый год акимы обещают оградить эти места, но не делают этого. Когда их пустые обещания воплотятся в дело?" - задается вопросом Масалов.
Ситуацию прокомментировали в акимате Курмангазинского района.
В поселке Курмангазы действительно есть одна мусорная площадка, находящаяся от него в полутора километрах. Она занимает площадь 13,65 га. Раньше выделить средства на ограждение не удавалось, потому что не были оформлены документы", - рассказал аким Курмангазинского сельского округа Абдуррахман Муса.
По его словам, теперь у земельного участка есть хозяин - районный отдел ЖКХ. Уже подготовлен сметный проект ограждения мусорного полигона. Выделено 60 млн тенге на приобретение ангара и оборудования по сортировке ТБО, сейчас ведется оформление конкурсной документации.
Что касается озера нечистот, образовавшегося возле села Курмангазы, о нем власти молчат.
Однако знают, что частные лица тайно сбрасывают в него нечистоты, хотя для этих целей существует полигон в 25 километрах от села Акколь. Стоит ли говорить, что частникам быстрее и дешевле вылить нечистоты в полутора километрах, чем ехать до Акколя?" - пишет издание.
Директор ТОО "Курмангазы су арнасы" Ерлан Такишев сообщил, что нечистоты в озеро сливают курмангазинские госучреждения, а куда их сливают частники, он не знает.
А пока вопрос с озером и свалкой не решен окончательно, жители Курмангазы находятся в смрадном плену и реальной опасности вспышки эпидемии", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в поселке Жартас Карагандинской области из-за несанкционированной свалки погибли более десятка лошадей. По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками.
В декабре в Алматинской области чиновников оштрафовали за стихийные мусорные свалки. Всего в регионе их выявлено более 350.
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09.02.2023, 14:10 43401
В Казахстане создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
Мы, алматинцы, не желаем больше молчать о том, что воздух Алматы нас убивает, а власть, которая существует по нашей воле и на наши деньги, ничего не делает для того, чтобы нас защитить", - говорится в тексте.
Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
Каждый год каждый алматинец с ужасом ждет зимы, потому что холод прибивает вонючую черную плиту смога к земле. И сквозь нее уже невозможно разглядеть небо. Каждый ноябрь дети алматинцев начинают кашлять и задыхаться, а врачи говорят, что это сезонная простуда. Каждое лето половина тех, кто живет в Алматы дольше пяти лет, начинают чихать якобы от аллергии. И когда кто-то из нас уезжает из своего города, эта аллергия внезапно исчезает. Каждый из нас, алмаатинцев, платит за любовь к своему городу страшную цену. Мы платим буквально своими жизнями", - говорится в петиции.
Подчеркивается, что за последние 20 лет количество автомобилей в Алматы выросло, и очень сильно. Сегодня машин в городе уже полмиллиона.
Также выросло количество угля, сжигаемого в частном секторе и на угольной ТЭЦ 2. В городе построены десятки жилых комплексов, возведены сотни высотных домов, крадущих у нас воздух.
Ежегодно в воздух Алматы выбрасывается 100 000 тонн грязи. Это вонючие выхлопы автомобилей, черный дым печных труб угольной ТЭЦ и частных домов, цементная пыль строек, на которых наживаются стройкомпании и коррумпированные чиновники, давшие разрешения на застройку каждого кусочка земли в городе.И эти 100 000 тонн грязи совершенно невидимы для властей, потому что они придумали свои собственные нормы "чистоты" воздуха. ПДК (предельно допустимые концентрации) загрязняющих веществ, принятые в Казахстане, в несколько раз выше, чем рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения", - сообщается в тексте.
В отчете Казгидромета от 19 января 2023 года сказано, что "превышения уровня концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не обнаружено".
Что мы можем сделать? Для начала - потребовать у властей признать ситуацию. Они шевелятся только тогда, когда у них есть для этого их бюрократические основания.Мы можем потребовать от властей признать международные нормы ПДК и тем самым заставить их признать в Алматы экологическую катастрофу.Мы можем потребовать от властей тратить деньги налогоплательщиков не на имиджевые ролики для иностранных туристов, а очистить воздух Алматы, чтобы туристы не травились химическим коктейлем алматинского смога. Мы можем потребовать от властей четких, прозрачных и понятных шагов по очищению города от смога, а не "бумажных" программ и отписок", - говорится в петиции.
По информации бюллетеня состояния воздушного бассейна Алматы РГП "Казгидромет", сутки 9, ночью 10 февраля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. говорится в бюллетене состояния воздушного бассейна Алматы", - сообщили РГП "Казгидромет".
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе.
По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.
В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.
Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
08.02.2023, 14:50 52406
Причина гибели каспийских тюленей - снижение иммунитета животных из-за загрязнения среды их обитания
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, явилась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания.
Итоги расследования опубликованы на сайте Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 г., являлась вирус-ассоциированная острая пневмония в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря. Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма", - сообщается в информации.
Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что, по предварительной версии, причиной массовой гибели животных мог стать выброс сероводорода.
Также в декабре около 700 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия в Кировском районе Махачкалы. В СКТУ Росрыболоства отметили, что основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы.
04.02.2023, 13:34 78101
В страшных муках умирают лошади в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас в Карагандинской области. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал".
По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками.
Местный житель Григорий Павловский показал свалку, где лежат десятки тонн свеклы в мешках. По его словам, травы сейчас нет и животные приходят сюда в поисках пищи. В итоге животные съедают свеклу вместе с мешками, синтетическую ткань они разжевать не могут, желудки забиваются и лошади мучительно умирают. Хозяевам ничего не остается, как зарезать их. Григорий уже потерял четырех лошадей и пытается выходить пятую.
Утром приехал, смотрю - труп лошади. Вскрыл, там кишки забиты мешками", - рассказал он.
В акимате заявили, что владельцы погибших лошадей виноваты сами, что не следят за своим скотом. Мешки со свеклой находятся на официальном полигоне твердых бытовых отходов, выбросили их с овощехранилища. Кроме того, лошади относятся к другому поселку и пастись здесь не должны.
Лошади из Северо-Западного поселка находились на территории Карагандинского сельского округа, на территории ТБО, это даже не пастбище, и кушали мусор. Официальный земельный акт у нас есть на право землепользования, здесь указано - устройство полигона ТБО. То есть дело в том, что лошади беспризорно гуляли", - сказал аким Карагандинского сельского округа Владислав Кирей.
Однако местные жители уверяют, что на мусорном полигоне нет забора, и требуют от акимата огородить территорию. В областном департаменте экологии подтвердили, что полигон ТБО должен быть огорожен, это ответственность акимата.
Стоит отметить, что лошадь является достоянием казахского народа. Лошадь можно по праву назвать национальным символом Казахстана. Лошадь всегда считалась не только средством передвижения, но и другом человека.
В мировом сообществе разводят около 345 пород лошадей, в странах СНГ - свыше 50 пород, в Казахстане - более 13 пород и породных групп, отмечается на портале agrotnk.kz.
Ученые-селекционеры Казахстана добились значительных успехов в выведении специализированных пород лошадей: кушумская и мугалжарская породы. Кроме того, в Казахстане существует казахская порода лошадей, которая сформировалась на территории страны тысячи лет назад. Наиболее популярные породы лошадей в Казахстане: кустанайская, адаевская, казахская, джэбе.
Казахи очень ценили и берегли коней, любовно называли их "есті жануар" - "мудрым животным", "тілсіз адам" - "безъязыковым человеком", "человекоподобным зверем". Своих горячо любимых детей называли лошадиными прозвищами: "жеребенок мой", "жеребеночек мой", "құлыным-құлыншағым"; справедливого и честного человека именовали "аргамаком" и самого коня называли человеческими именами, давая теплые человеческие прозвища "қарағым" - "зрачок моих глаз", "шырағым" - "светоч ясный". Также существует множество обычаев и поверий казахов, связанных с конем - "царем домашних животных", пишет e-history.kz.
02.02.2023, 17:49 92711
Парк Южный в Алматы перешел в госсобственность
Фото: Vecher.kz
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Парк Южный в Алматы вернули в собственность государства, сообщает пресс-служба городского акимата.
Участок, на котором расположен парк, в 2007 году предоставили в частную собственность ТОО "Turkuaz Invest" для строительства многоэтажного жилого дома. Позже территория парка перешла в собственность ТОО "Jusan Property".
Жители Бостандыкского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой вернуть парк в госсобственность и благоустроить его.
В октябре прошлого года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск акимата об изъятии земельного участка для госнужд.
13 января 2023 года горакимат перечислил компенсацию ТОО "Jusan Property" свыше 2,3 миллиарда тенге.
Сейчас управление экологии и окружающей среды Алматы готовит необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка Южный.
Напомним, ранее в Алматы прошли общественные обсуждения нового генплана города. По результатам обсуждения в него были внесены жесткие ограничения по застройке предгорий. При обсуждении генплана алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка.
Также сообщалось, что акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе. Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
30.01.2023, 17:01 115646
Провести эксперимент по одомашниванию сайгаков планирует Министерство экологии
Для этих целей планируется изъять 1815 особей сайги
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета намерены создать специализированные питомники для накопления экологических резервов, отработки способов одомашнивания сайгака и введения его в культуру животноводства Казахстана, заявил на брифинге в Министерстве экологии заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.
Такую же работу, по его словам, планирует провести институт зоологии в Алматы.
Он отметил, что речь идет о 1815 особях сайги. Данная квота складывается из заявок научных организаций.
Напомним, ранее ведомство на официальном сайте пояснило меры по научному изъятию сайгаков.
По его информации, институтом зоологии предусмотрена квота на научное изъятие сайгаков в 2023 году, в том числе изъятия в живом виде детенышей сайгаков для дальнейшего их содержания в полувольных условиях и изучения. Ученые намерены исследовать ключевые параметры популяции сайгаков: численность, половозрастную структуру, плодовитость, смертность, прирост и т.д.
Документ Минэкологии размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля текущего года.
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
В прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
30.01.2023, 08:32 119541
В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, Астане и ряде других городов 30 января 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Сутки 30 января, ночью 31 января 2023 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует", - говорится в бюллетене состояния воздушного бассейна Алматы.
По данным синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.
На ночь 31 января синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 3-5 мороза.
В Астане метеорологические условия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 12-14 мороза.
Кроме того, по данным Казгидромета, сегодня в Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Актобе, Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
27.01.2023, 15:07 139461
В новый генплан Алматы внесены жесткие ограничения по застройке предгорий
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершились общественные обсуждения генерального плана города до 2040 года.
Эксперты и жители всех восьми районов города обсудили разделы генплана, в том числе развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздушного бассейна и меры для улучшения экологической ситуации в целом", - сообщает акимат Алматы.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом мирового опыта градостроения для формирования гармоничного мегаполиса, эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы и досуга горожан и гостей города.
Эксперты внесли корректные предложения по разделам генерального плана, касающиеся экологии, общественного транспорта, а также развития инфраструктуры в северном направлении. Специалисты также отметили необходимость защиты гор. Все предложения будут учтены в градостроительном документе.
Касательно вопроса сохранения садов в предгорьях Заилийского Алатау эксперты разъяснили, что в генеральном плане предусмотрено сохранение и увеличение зеленого фонда города и введены жесткие ограничения при застройке предгорий. Все предложения активистов-общественников также зафиксированы и будут переданы разработчикам проектов детальных планировок", - подчеркивается в информации.
Во время общественных обсуждений жители всех восьми районов могли увидеть развитие своих микрорайонов в части строительства инфраструктуры, социальных объектов, инженерных сетей и другое. Их вопросы и предложения в основном касались конкретных участков и не затрагивали основные разделы генерального плана. Тем не менее члены рабочей группы рассмотрят и учтут их комментарии.
В акимате подчеркнули, что все предложения и комментарии, полученные в ходе трехдневных общественных обсуждений от экспертов и горожан, будут учтены при постановке технических задач на разработку мастер-планов полицентров.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
26.01.2023, 15:28 143916
CAIER получит гранты для реабилитации каспийского тюленя
Будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия
Фото: instagram/caspiansealrrc
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Актау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) получит международные гранты для изучения и реабилитации каспийского тюленя, сообщает пресс-служба Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.
Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный CAIER, выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation", - проинформировали в пресс-службе .
В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия) будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжит работу по изучению и реабилитации каспийского тюленя.
Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа. Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?