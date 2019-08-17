На СВХ нет дорогостоящих автомобилей - КГД

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В настоящее время на складах временного хранения не содержатся дорогостоящие автомобили. Об этом заявили в пресс-службе Комитета госдоходов, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день на складах временного хранения находятся автотранспортные средства, размещенные в период с 2006 по 2016 годы в качестве вещественных доказательств по уголовным и административным делам. В числе данных автотранспортных средств также легковые автомобили, ввезенные на территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики по доверенности граждан Кыргызстана. Данные средства были задержаны за нарушения таможенного законодательства и неуплату таможенных платежей и налогов", - сообщили в КГД.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 13 августа 2019 года на складах временного хранения размещены 117 автотранспортных средств 1965-2013 годов выпуска, не соответствующих техническим регламентам по безопасности и запрещенных к эксплуатации на территории Евразийского экономического союза. Стоимость этих автомобилей составляет от $500 до $9000.

Таким образом, дорогих автотранспортных средств на складах временного хранения не имеется", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в КГД отметили, что автотранспортные средства, не соответствующие техрегламенту, но пригодные к дальнейшему использованию, переданы уполномоченной организации - АО "Компания по реабилитации и управлению активами" для реализации по запасным частям.

Автотранспорт, непригодный к реализации и дальнейшему использованию, будет утилизирован после согласования с уполномоченными госорганами и изыскания финансовых средств, заключили в пресс-службе.

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