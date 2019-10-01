Молодые предприниматели представили бизнес-проекты в Караганде

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Молодые предприниматели представили свои бизнес-проекты в Караганде, передает Kazakhstan Today.

В карагандинском Доме дружбы прошла презентация актуальных молодёжных стартапов. Участники представили проекты, требующие экспертной оценки и поддержки со стороны меценатов и инвесторов, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Мероприятие состоялось в рамках регионального штаба РМД "Жангыру жолы" при поддержке Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Основная цель презентации - мотивация молодёжи к активной социальной жизни посредством продвижения стартап-проектов в рамках реализации программы "Рухани жангыру".

В презентации участвовали представитель Палаты предпринимателей "Атамекен" Асель Атабаева, учредитель компании Natige и VOLT 220 Ерлан Ашим, руководитель Центра гражданских инициатив, менеджер офиса "Рухани жангыру" Наталья Красникова и руководитель проектной студии Pixel Абай Отарбаев.

В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Около 3000 авторов, представивших свои идеи в качестве социальных проектов, получили возможность выиграть грант.





Одна из лауреатов государственного гранта, предприниматель Айым Итбаева, занимается птицеводством.

"Птицеводство является прибыльным бизнесом для сельской местности. Благодаря гранту мы приобретём специальное оборудование, дополнительный корм для 300 птиц. Хотим и дальше расширять этот бизнес", - рассказала молодая предпринимательница.

Как отметили в акимате, все участники подготовились основательно. Молодые бизнесмены поделились планами на ближайший год. Они рассчитывают, что их идеи поддержат и другие предприниматели страны.

В конце семинара были объявлены лучшие стартап-проекты. Все участники были награждены сертификатами.

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