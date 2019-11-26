В январе - сентябре взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 1,2%

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - В январе - сентябре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 14 752,4 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в январе - сентябре 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил 4434,5 млн долларов США (уменьшился на 2,8%), импорт - 10 317,9 млн долларов США (уменьшился на 0,4%).

"В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,3%, Кыргызскую Республику - 4%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%", - сообщили в Статкомитете.

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