Предпосылок для выхода из ЕАЭС у Казахстана нет - вице-министр торговли и интеграции

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - 24 ноября в СЦК состоялся брифинг на тему "Казахстан и ЕАЭС. Текущие процессы экономической интеграции", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Как рассказала вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушикова, в некоторых СМИ оговариваются мнения экспертов о потерях Республики Казахстана от участия в ЕАЭС.

Мы связались с одним таким экспертом, позиция которого была очень растиражирована. Просмотрели его методику. Эксперт с нами согласился, что в этой методике были использованы объективные показатели, но использованы они были субъективно. В основу он положил отрицательное торговое сальдо Казахстана с Российской Федерацией", - сказала вице-министр.

Ежегодно Казахстан больше покупает товары из России, чем продает туда. Это связано прежде всего со структурой экспорта республики, большую часть которого занимают сырьевые товары - нефть, нефтепродукты. Они уходят в третьи страны, не в Российскую Федерацию, так как она сама является крупнейшим ресурсодержателем. Готовые товары занимают незначительную долю и поставляются больше на внутренний рынок и в каком-то объеме на территорию Российской Федерации. И, наоборот, с Россией Казахстан больше покупает машиностроительное оборудование, бытовую технику, бытовую химию, товары пищевой промышленности. То есть товары, которые либо недостаточно в РК производятся, либо не производятся совершенно. Соответственно, происходит такой дисбаланс.

Основываясь только на таком торговом дисбалансе, эксперт пришел к выводу, что мы теряем от этого союза. Это неправильно. Надо дальше смотреть, что мы приобретаем от этого. Мы приобретаем возможность выхода на этот рынок, возможность оспаривать какие-то неправомерные действия, если ограничивается у нас экспорт, то есть мы создаем условия для того, чтобы бизнес смог выйти и мы могли его защитить нормально мерами при доступе на этот рынок. Потому что развиваться в условиях ограниченности внутреннего рынка очень нерентабельно. И нам необходимо было получить доступ к свободному рынку. Это было основной целью создания ЕАЭС", - сказала Кушукова.

Что касается выхода из ЕАЭС, по словам вице-министра торговли и интеграции, это очень крайняя мера, но никаких ограничений для того, чтобы выйти из ЕАЭС у Казахстана нет: ни законодательных, ни в договоре этого не предусмотрено. Есть определенные процедуры, по которым это осуществляется. В любой момент, когда Казахстан посчитает нужным и посчитает, что его экономические интересы каким-то образом ущемляются, то, конечно, он сможет выйти из Союза.

На сегодня каких-то предпосылок, условий для того, чтобы мы посчитали это нужным делом, не происходит. Мы, наоборот, видим повышение цифр, положительную динамику наших взаимоотношений, усиление кооперации, большие совместные проекты. Интеграция - это не быстрый процесс, когда мы должны получить доход. Это должно быть проверено временем. У нас еще молодое интеграционное объединение. Ему всего лишь 5 лет. И мы уже видим положительные результаты, и я думаю, в дальнейшем мы увидим экономическую выгоду от нашего участия в Союзе", - заверила Кушукова.

Также в ходе брифинга стало известно, что Минздрав РК планирует ввести запрет на вывоз из страны некоторых лекарств.

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