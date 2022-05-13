В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022 года (67 801) уменьшилось на 22,5%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области - 8898, городах Алматы и Нур-Султане - 6583 и 5900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 958.

Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего - 38 149 сделок. В разрезе количества комнат в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В апреле было оформлено более 15 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше - 13 тысяч. По индивидуальным домам была оформлена 14 371 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года - 48,9%.