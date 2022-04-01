"МАЭК-Казатомпром" оштрафовано на 2,4 млн тенге

АКТАУ. 31 МАРТА - На основании обращения потребителей Актау департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "МАЭК-Казатомпром" на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам внеплановой проверки установлено, что ТОО "МАЭК-Казатомпром" в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях" включало потребителям в плату за тариф на услуги горячего водоснабжения расходы, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан. Таким образом, ТОО "МАЭК-Казатомпром" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушения" с выплатой штрафа в размере 2 450 000 тенге", - сообщили в КРЕМ.
Также департаментом будет вынесено предписание в адрес ТОО "МАЭК-Казатомпром" об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях с требованием произвести перерасчет потребителям, а значит, вернуть неправомерно начисленную сумму.