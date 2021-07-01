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Для 114 видов бизнеса в Казахстане ввели на два года специальный налоговый режим

30.06.2021 21736
Для 114 видов бизнеса в Казахстане ввели на два года специальный налоговый режим
Фото автора Ryutaro Tsukata: Pexels
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане от уплаты части налогов на период с 2023 по 2025 год освободили представителей 114 видов предпринимательства, которые наиболее сильно пострадали в период пандемии из-за ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
24 июня был подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
 
Закон содержит изменения, направленные на оказание мер поддержки бизнеса в период ограничительных мер, вызванных пандемией, упрощение исполнения налоговых обязательств и стимулирование деловой активности.
 
Предусмотрены налоговые льготы, такие как снижение на 70% НДС для новых зарегистрированных предприятий бизнеса, при реализации ими своей продукции. Данная льгота будет действовать в течение двух лет с момента регистрации юридического лица.
 
Для субъектов малого бизнеса в обрабатывающей промышленности предусмотрено освобождение от КПН прибыли в случае ее инвестирования в новые основные фонды. Это позволит улучшить инвестиционный климат и развитие обрабатывающей промышленности.
 
Также закон содержит нормы, согласно которым освобождается от обложения подоходным налогом доход работника по расходам работодателя на организацию и проведение санитарно-эпидемиологических, санитарно-профилактических мероприятий, включая обследование и лечение в связи с пандемией.
 
Одним из нововведений является внедрение специального налогового режима с использованием мобильного приложения, который позволит упростить регистрацию, прекращение деятельности и исполнение налоговых обязательств налогоплательщика.
 
С 1 января 2021 года сроком на два года был введен специальный налоговый режим розничного налога для наиболее пострадавших от пандемии 114 видов деятельности. С 2023 года до 2025 года режим продлевается для сферы общественного питания. Ставка налога установлена в размере 6%. Главной особенностью режима является то, что плательщики режима не будут платить НДС и социальный налог, уточнили в пресс-службе Министерства национальной экономики.
 
Также законом приняты нормы, в части налогового администрирования, которые положительным образом скажутся на деятельности налогоплательщиков. Так, установлен предельный размер налоговой задолженности в 6 МРП или 17 502 тенге, ниже которого счет арестовываться не будет. На практике, даже незначительная сумма может привести к закрытию счетов и, соответственно, приостановлению субъектов бизнеса.
 
Предоставлено право банкам открывать счет сразу после оплаты налогоплательщиком задолженности. Быстрое открытие счетов в случае погашения налоговой задолженности позволит сэкономить время субъектов бизнеса.
 
Во исполнение поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства 1 апреля, введена отсрочка по уплате ИПН и социального налога с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Данное положение может быть применено для 114 видов деятельности, определенных для режима розничного налога.
 
В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, срок представления сертификата резидентства за 2019 и 2020 годы продлен до 31 декабря 2021 года. Такая мера направлена на исключение двойного налогообложения в период ограничительных мер, так как представление документов затруднено по причине введения карантинных мер в зарубежных странах.
 
Таким образом, принятые меры являются своевременными, позволят увеличить оборотные средства субъектов бизнеса и направить их на другие производственные расходы, упростить исполнение налоговых обязательств.
 

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