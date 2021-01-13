Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Казахстана составил $77,7 млрд, передает Kazakhstan Today.

За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил $77,7 млрд, в том числе экспорт - $43,4 млрд. Экспорт Казахстана осуществляется в 117 стран мира. Экспортировано 3183 видов готовых, обработанных товаров (по 6 знакам ТНВЭД). Импорт составил $34,4 млрд. Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне $9 млрд", - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов во вторник на заседании правительства.

По его информации, в 2020 году наблюдался опережающий рост обрабатывающей промышленности. Темп роста обработки ускорился до 3,9%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 3,7% из-за сокращения нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам Даленова, в результате в целом индекс физического объема промышленности составил 99,3%.

В 2020 году введено в эксплуатацию рекордный объем жилья - 15,3 млн квадратных метров. Это на 16,8% выше уровня 2019 года", - сообщил Даленов.

15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Нур-Султане - в 1,7 раза.

По его словам, в 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2,0%. Для сектора услуг год завершился с минусом в 5,6%, хотя в последние месяцы динамика стала восстанавливаться. В результате темп роста ВВП составил минус 2,6%, что выше динамики за 11 месяцев.

Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. Это строительство (рост на 11,2%), информация и связь (на 8,6%), сельское хозяйство (на 5,6%), обрабатывающая промышленность (на 3,9%), образование (на 2,3%).

По данным Миннацэкономики, произошло качественное изменение структуры экономики.

В 2020 году выросла доля обработки в общем объеме промышленности на 9,4 процентного пункта, с 39,4% в 2019 году до 48,8% в 2020 году. Отмечается двузначный рост легкой промышленности, автомобилестроения и готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров.

Благодаря росту производства выросла доля казахстанских товаров в общем потреблении на 4,7 процентного пункта.

Наблюдается рост на 6 процентных пунктов доли электронной торговли и в 2 раза объема безналичных платежей, а также рост инвестиций на 14,8% без учета горнодобывающей промышленности.

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