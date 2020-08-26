Пенсионные накопления казахстанцев превысили 12 трлн тенге

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Пенсионные накопления казахстанцев на 1 августа превысили 12 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

В Национальном банке Республики Казахстан рассказали, что из этой суммы 11,8 трлн тенге составили накопления по обязательным пенсионным взносам.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте финрегулятора, число индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам с пенсионными накоплениями составило 10 853 152, без пенсионных накоплений - 106 778.

Прирост пенсионных накоплений с начала года составил 1,26 трлн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства