Костанай. 1 апреля. Kazakhstan Today – В Костанайской области планируется создать более 13 тыс. рабочих мест, сообщил в ходе селекторного совещания с акимами городов и районов аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает Kazakhstan Today.

Для недопущения роста безработицы главой государства поручено незамедлительно начать конкретные проекты по обеспечению занятости населения в рамках "Дорожной карты занятости".

В нашей области в рамках программы планируется создать 13 435 рабочих мест, на которые по направлениям центров занятости будут трудоустроены 6718 человек", - сказал аким области.

Гражданам, готовым выехать на работу в рамках программы, будут предоставлены "подъемные" в размере 2 МЗП, или 85 000 тенге, сразу же после прибытия к месту работы.

Акцентирую, что это не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате", - отметил А. Мухамбетов.

Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы проведут экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы.

В разъяснительную работу должны активно включиться партия "Nur Otan" и общественные организации. Всех занятых по "Дорожной карте занятости" работодатели обязаны обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты", - сказал аким области.

Вместе с тем, по словам Архимеда Мухамбетова поддержка будет оказана и бизнесу. Это прежде всего отсрочки по платежам и займам, налоговые преференции.

В Костанайской области действуют 51 494 объектов МСБ (численность занятых в МСБ составляет 158,8 тыс. человек).

Предпринимателям также будет снижено налоговое бремя, прежде всего с целью сохранения занятости и выплаты зарплат работникам. Для субъектов МСБ в сферах общественного питания, торговли, транспортных услуг, туризма, гостиничного бизнеса на 6 месяцев (с 1 апреля по 1 октября) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда.

По поручению главы государства приостановлена уплата всех налогов для МСБ на три месяца. Вместе с тем налоги придется заплатить позднее. В зависимости от ситуации в экономике будет принято окончательное решение.

Сегодня перед нами стоит задача наладить гарантированный закуп продукции у отечественных сельхоз- и перерабатывающих предприятий на 6 месяцев вперед, то есть внедрить "форвардный закуп" или закупку под урожай", - сказал аким области.

Также в Костанайской области разрабатывается соответствующий механизм закупа продукции.

При этом важно учитывать продовольственную безопасность региона, и тот факт, что до нового урожая еще 6 месяцев. Следовательно, с учетом норм потребления населения и фактической реализации продукции за последние годы нам необходимо обеспечить данные объемы. В то же время, учитывая интересы агробизнеса, планируется разрешить экспорт порядка 70% продукции, 30% оставить на внутреннем рынке", - отметил Архимед Мухамбетов.

Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости", - добавил он.

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