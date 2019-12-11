Банки Казахстана одобрили 13 300 заявок по программе 7-20-25

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - В рамках программы 7-20-25 одобрено 13 300 заявок на предоставление займа, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации программы 7-20-25 на 2019 год принято 22 648 заявок на получение займа на сумму 256,2 млрд тенге. Из них одобрено 13 300 заявок на предоставление займа на сумму 152,4 млрд тенге, выдано 11 369 займов на сумму 130,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

С вопросами по программе 7-20-25 можно обращаться в АО "Ипотечная организация "Баспана" по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

Напомним, по программе 7-20-25 ставка кредитования составляет 7% годовых, с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья и сроком кредитования не более 25 лет. Квартиры по данной программе приобретаются с первичного рынка жилья, введенного в эксплуатацию.

Также в РК запускается жилищная программа 5-20-25 . Участвовать в ней могут очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума (92 тыс. тенге). В программе 7-20-25 участвуют граждане с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума.

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