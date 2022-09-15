Товарооборот Казахстана с КНР составил 13,5 миллиарда долларов

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Китай занимает первое место в торговле с Республикой Казахстан без учета государств - членов ЕАЭС. Доля Китая во внешнем товарообороте составляет 22,6%, сообщается в обзоре взаимной торговли Казахстана с КНР по результатам семи месяцев 2022 года, подготовленном Комитетом государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем товарооборота составил 13,5 млрд долларов, что на 38,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, который тогда был равен 9,7 млрд долларов. Объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта товаров на 52%", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Экспорт Казахстана в Китай за 7 месяцев составил 8 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 52%. К примеру, за 7 месяцев прошлого года экспорт составлял 5,3 млрд долларов.

Основной рост экспорта наблюдается за счет увеличения на 84,2% минеральных продуктов (за 7 месяцев 2022 года - 5,1 млрд долларов), в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров (за 7 месяцев 2022 года - 3,2 млрд долларов)",- говорится в сообщении КГД..

Импорт в Казахстан из Китая составил 5,5 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 22,6%. За 7 месяцев прошлого года импорт составил 4,5 млрд долларов.

Основной рост импорта наблюдается по следующим позициям:

машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - на 19,4% (за 7 месяцев 2022 года - 3,1 млрд долларов, за 7 месяцев 2021 года - 2,6 млрд долларов);

продукция химпрома - на 64,7% (за 7 месяцев 2022 года - 821,1 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 498,4 млн долларов);





металлы и изделия из них - на 53% (за 7 месяцев 2022 года - 501,4 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 327,8 млн долларов).