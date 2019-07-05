Костанайская область посеет сою на 1500 гектарах

Костанай. 4 июля. Kazakhstan Today - Поручение по диверсификации АПК региона и выполнению государственной программы "Северная соя" дал аграриям аким области Архимед Мухамбетов в ходе Дня поля, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В республике реализуется государственная программа "Северная соя". Поручил в срок до 1 октября текущего года, в целях реализации данной программы, приобрести семена сои для посева в 2020 году не менее 1500 гектаров в северных и центральных районах области", - написал Архимед Мухамбетов в своем Instagram по итогам мероприятия.

Также в ходе Дня поля Мухамбетов дал поручения акимам районов по подготовке к уборочной кампании и заготовке кормов.

День поля прошел в ТОО "Сельскохозяйственная опытная станция "Заречное". Его участникам продемонстрировали выставку около пятидесяти единиц сельскохозяйственной техники. Также акимы районов, руководители сельхозформирований, представители управления и районных отделов сельского хозяйства и земельных отношений и других заинтересованных ведомств, поставщики сельхозтехники и средств защиты растений обсудили расширение структуры посевных площадей, увеличение доли конкурентоспособных культур, в том числе сои.

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