Продажа жилья на территории ЭКСПО возобновится 15 июня

Выбор и бронирование недвижимости будет осуществляться в онлайн-режиме на сайте: http://expo.baiterek.gov.kz. В целях удобства, экономии времени и избежания проблем с бронированием жилья потенциальным покупателям рекомендуется произвести регистрацию на едином портале "Digital Baiterek" до 23.00 14 июня 2019 года", - сообщает пресс-служба АО "Байтерек девелопмент".
Потенциальные покупатели могут приобрести жилье на территории выставки "ЭКСПО-2017" за счет собственных средств или привлечения ипотечных займов. Помимо этого, покупателям будет доступен механизм покупки квартир с рассрочкой платежа сроком на 12 лет под 3% годовых с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости жилья. В рассрочку можно будет приобрести только одну квартиру. Механизм рассрочки не распространяется на реализацию машиномест, уточнили в пресс-службе.
Прием заявлений будет осуществляться через единый портал Digital Baiterek. Для выбора нового механизма покупателю необходимо в графе "способ оплаты" необходимо указать "реализация в рассрочку" и самостоятельно установить размер первоначального взноса, исходя из своих финансовых возможностей, а также в случае необходимости, определить в заявке категорию военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов. В последующем покупателю необходимо пройти оценку платежеспособности через электронную платформу АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
Отмечается, что стоимость квадратного метра жилья на территории "ЭКСПО-2017" не зависит от выбранного способа покупки и составляет 399 900 тенге, машиноместа - 735 000 тенге. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 39,6 до 51 квадратного метра, двухкомнатных - от 57,1 до 80,6 квадратного метра, трехкомнатных - от 81,1 до 106 квадратного метра, четырехкомнатных - от 105 до 123,4 квадратного метра. Жилье соответствует II классу комфортности и реализуется в чистовой отделке.
Ранее сообщалось о временном приостановлении с 30 марта 2019 года приема заявок на приобретение недвижимости на территории "ЭКСПО-2017" из-за технических дефектов, возникших по вине разработчиков программного обеспечения. В настоящее время компанией "Arta software" выявленные дефекты в программе устранены.
АО "Байтерек девелопмент" - дочерняя организация холдинга "Байтерек" - единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер". Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.
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