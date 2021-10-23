В Казахстане убрано 15,8 млн гектаров зерновых

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - На 22 октября убрано 15,8 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 99,7 процента от их общей уборочной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При средней урожайности 10,2 центнера на гектар намолочено 16,1 миллиона тонн зерна, в том числе 11,8 миллиона тонн пшеницы. Также собрано 1,6 миллиона тонн масличных культур, 3,8 миллиона тонн картофеля, овощных культур - 4,6 миллиона тонн, бахчевых культур - 2,6 миллиона тонн", - рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, основных зерносеющих регионах, убрано 11,6 миллиона гектаров, что составляет 100 процентов от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,8 центнера с гектара, намолочено 10,1 миллиона тонн.
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тысячи тонн льготного дизтоплива. Совместно с Минэнерго утвержден График закрепления операторов областей за НПЗ. По состоянию на 22 октября 2021 года по графику при плане на июль - октябрь 396,5 тысячи тонн отгружено 370,1 тысячи тонн (93 процента).
Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,4 миллиона тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,8 миллиона тонн, у сельхозпроизводителей - 16,6 миллиона тонн. На 15 октября отгружено на хранение 3,5 миллиона тонн зерна", - сообщили в ведомстве.
Уборка урожая в целом завершена в прогнозируемых объемах. Необходимо отметить высокие показатели качества собранного урожая. По прогнозу Минсельхоза оставшиеся объемы будут собраны до конца октября.