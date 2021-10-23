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В Казахстане убрано 15,8 млн гектаров зерновых

22.10.2021, 17:28 48223
В Казахстане убрано 15,8 млн гектаров зерновых
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - На 22 октября убрано 15,8 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 99,7 процента от их общей уборочной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При средней урожайности 10,2 центнера на гектар намолочено 16,1 миллиона тонн зерна, в том числе 11,8 миллиона тонн пшеницы. Также собрано 1,6 миллиона тонн масличных культур, 3,8 миллиона тонн картофеля, овощных культур - 4,6 миллиона тонн, бахчевых культур - 2,6 миллиона тонн", - рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

 
В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, основных зерносеющих регионах, убрано 11,6 миллиона гектаров, что составляет 100 процентов от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,8 центнера с гектара, намолочено 10,1 миллиона тонн. 
 
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тысячи тонн льготного дизтоплива. Совместно с Минэнерго утвержден График закрепления операторов областей за НПЗ. По состоянию на 22 октября 2021 года по графику при плане на июль - октябрь 396,5 тысячи тонн отгружено 370,1 тысячи тонн (93 процента).
 

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,4 миллиона тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,8 миллиона тонн, у сельхозпроизводителей - 16,6 миллиона тонн. На 15 октября отгружено на хранение 3,5 миллиона тонн зерна", - сообщили в ведомстве.

 
Уборка урожая в целом завершена в прогнозируемых объемах. Необходимо отметить высокие показатели качества собранного урожая. По прогнозу Минсельхоза оставшиеся объемы будут собраны до конца октября.
 

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ЕЭК предлагает распространить интеллектуальное таможенное администрирование на пять стран ЕАЭС

22.10.2021, 20:35 36586
МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября состоялось пленарное заседание Международного таможенного форума - 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы поддерживаем инициативу Руслана Валентиновича Давыдова по введению интеллектуального таможенного администрирования - она показала эффективность на примере сотрудничества белорусских и российских таможенных администраций. ЕЭК выступает за распространение этой практики на пять государств, чтобы исключить нарушения в перемещении товаров. Это укрепит доверие стран. Есть факты дефицита доверия в ЕАЭС в области перемещения товаров. Над этим вопросом надо работать", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в ходе заседания.

 
Участники сессии обсудили вопросы дальнейшего развития таможенных служб с учетом бурного развития наземных и морских торговых путей, растущих объемов интернет-торговли, транзитных перевозок, появления новых логистических хабов, роль Всемирной таможенной организации как регулятора мировой торговли, вопросы интеграции на пространстве ЕАЭС, Стратегию развития таможни до 2030 года.
 
Михаил Мясникович сообщил, что проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет представлен главам государств Союза в Алматы 10 декабря. Новизна документа - в вопросах таможенного регулирования и перемещения товаров. Он поблагодарил первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова за помощь в решении вопроса по электронным пломбам.
 
Говоря о цифровых транспортных коридорах, председатель коллегии ЕЭК отметил существенный рост контейнерных перевозок из Китая в Европу и обратно: 
 

Контейнерные перевозки из Китая в Европу и обратно растут каждый год в 1,3-1,5 раза даже в сложных условиях пандемии. Изменилась ценовая политика на морских перевозках, спрос на внутренние железнодорожные перевозки возрастает. Вместе с тем железнодорожные администрации и таможенные службы работают слаженно, что дает такой хороший эффект". 

 
Михаил Мясникович напомнил, что Комиссия разработала соответствующие планы по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, которые главы правительств утвердили на заседании Евразийского межправительственного совета в августе этого года.
 
По мнению Михаила Мясниковича, у Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС, которая является органом сотрудничества в рамках интеграции, - большой потенциал. 
 

В объединении усилий ЕЭК и Объединенной коллегии таможенных служб - большая синергетика", - подчеркнул он.

 
По словам Михаила Мясниковича, Комиссии удается выстраивать новую архитектуру торгово-экономических отношений. 
 

Статистика за восемь месяцев этого года очень позитивная - внешняя торговля со странами дальней дуги выросла на треть. При этом рост до ковида составлял только 10%. Это то, что дает интеграция, мы взаимодополняем и поддерживаем друг друга", - резюмировал он.

 

За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья

22.10.2021, 16:48 55567
За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Аскар Мамин, за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе встречи глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост валового внутреннего продукта составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.
 
По словам премьер-министра, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5%), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост строительной отрасли составил 9,7%. 
 
Премьер-министр рассказал главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек - 37%, реанимационных - 31%. На сегодняшний день 8,1 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 млн граждан - вторым компонентом.
 
Аскар Мамин также доложил президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
 
 

В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

22.10.2021, 11:01 50572
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, к импортерам "зеленой" зоны отнесены налогоплательщики, включенные в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков".
 

Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства. Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 "Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (www.swm.kz).

Как сообщалось ранее, электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения.
 

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