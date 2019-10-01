АБР одобрил заем Казахстану в размере $167,02 млн на реконструкцию автодороги

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $167,02 млн на проект, в рамках которого будет проведена реконструкция участка автодороги протяженностью 89 километров между Актобе и Кандыагашем, передает Kazakhstan Today.

По информации представительства АБР в РК, при поддержке банка будет проведена модернизация существующей двухполосной автомагистрали, соединяющей Актобе и Кандыагаш, до категории разделенной четырехполосной автомагистрали. Автодорога будет оборудована климатоустойчивыми средствами обеспечения безопасности и объектами дорожного сервиса, учитывающими гендерные аспекты.

В рамках проекта будет проведена реконструкция всех мостов, строительство двух новых объездных дорог в обход сел и повышен уровень безопасности на автомобильных дорогах. Проект также позволит улучшить сообщение между двумя коридорами (1 и 6) Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которые являются важными торговыми путями в Российскую Федерацию и Европейский союз - два основных торговых партнера Казахстана.

Заем будет предоставлен АО "НК "КазАвтоЖол". Проект также позволит повысить институциональный потенциал КазАвтоЖола путем предоставления оборудования, укомплектования персоналом и проведения обучения по вопросам финансового управления, закупок, управления проектами, учета социальных и гендерных защитных мер.

Отмечается, что, благодаря своему географическому положению, Казахстан может стать мостом между Азией и Европой. Страна граничит с Россией на севере и западе, Китаем на востоке, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном на юге. Благодаря выходу к Каспийскому морю, страна также имеет доступ к Западной Европе через свои порты. Однако состояние автодорожной сети Казахстана ухудшается, при этом в хорошем состоянии находится только примерно пятая часть дорог страны.

"Казахстан обладает огромным потенциалом, чтобы стать крупным торговым и транзитным центром в Центральной Азии. Однако транспортный сектор страны, особенно автодорожная сеть, требует модернизации и улучшения. Современный и эффективно функционирующий транспортный сектор будет способствовать экономическому росту, повышению конкурентоспособности страны и качества жизни ее населения", - прокомментировал главный специалист АБР по транспорту Жанбо Нин.

Также в АБР указывают на то, что плохое состояние автодорог является фактором, способствующим дорожно-транспортным происшествиям. ДТП обходятся Казахстану примерно в $2-4 млрд в год, что составляет около 4% валового внутреннего продукта страны в 2013 году. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в стране составляет примерно 21,9 случаев на 100 000 человек, что в четыре раза превышает аналогичный средний показатель в странах Западной Европы.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. В 2018 году АБР выделил новые займы и гранты на сумму $21,6 млрд. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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