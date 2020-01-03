В Мангистауской области загорелась 17-метровая елка

Актау. 2 января. Kazakhstan Today - В Мангистауской области, на центральной площади возле Мунайлинского районного акимата на станции Мангистау, 1 января загорелась 17-метровая елка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области, информация о происшествии на пульт дежурного поступила 1 января в 06.10, пишет Lada.kz .

В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области, а также сотрудники районного отдела внутренних дел.

Пострадавших нет.

Причину возгорания уточняет дознаватель. По предварительным данным, пожар произошел по причине короткого замыкания.

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