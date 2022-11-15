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Жителям Павлодара вернут более 177 млн тенге за воду и канализацию

14.11.2022, 17:52 6951
Жителям Павлодара вернут более 177 млн тенге за воду и канализацию
Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам анализа отчетов об исполнении тарифных смет ТОО "Павлодар-Водоканал" департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области выявлена сумма необоснованно полученного дохода в размере 177 млн 651 тысячи тенге, сообщили в пресс-службе комитета.
 
Отмечается, что в целях возврата средств потребителям утверждены временные компенсирующие тарифы.
 
В частности, по подаче питьевой воды:
 
с 1 января 2023 года тарифы будут снижены с 95,68 до 91,37 тенге/м3 (снижение составило -4,5%), в том числе:
 
  • для населения - с 45,60 до 43,55 тенге/м3 (снижение на -4,5%);
  • для прочих потребителей - с 162,33 до 155,03 тенге/м3 (снижение на -4,5%);
  • для бюджетных организации - с 393,98 до 376,12тенге/м3 (снижение на -4,5%).
 
По канализации:
 
с 1 января 2023 года тариф будет снижен с 84,72 тенге/м3 до 82,05 тенге/м3 (снижение на -3,15%), в том числе:
 
  • для населения - с 26,14 до 25,31 тенге/м3 (снижение на -3,18%);
  • для прочих потребителей - с 211,27 до 204,61 тенге/м3 (снижение на -3,15%);
  • для бюджетных организации - с 281,53 до 272,63 тенге/м3 (снижение на -3,16%).
 
Сообщается, что период действия временных компенсирующих тарифов составит 12 месяцев.
 

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Глава МТИ рассказал, за счет чего будет развиваться МЦПС "Хоргос"

14.11.2022, 21:25 4446
Глава МТИ рассказал, за счет чего будет развиваться МЦПС "Хоргос"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  12 ноября заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Вице-премьер изучил состояние и ознакомился с деятельностью объектов, расположенных на территории хоргосского узла: таможенного пункта пропуска "Нур Жолы", производственной зоны СЭЗ " Хоргос - Восточные ворота", багажного, логистического терминалов, мест строительства торговых и культурных центров международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос".
 

Стратегию развития международного центра "Хоргос" мы будем строить на увеличении торгово-экономического и туристического потенциала. Есть достойные проекты от инвесторов, например город ремесленников, этнокультурный комплекс, строительство комфортабельных гостиниц и ресторанов. На базе МЦПС мы должны создать условия для развития электронной коммерции, экспорта казахстанских услуг и товаров, двусторонней торговли. Для этого необходимо провести ревизию всех объектов, переговоры с инвесторами, создать единую архитектуру планировки, решить вопросы с инфраструктурой, багажным отделением, чтобы люди могли беспрепятственно сдавать и получать багаж при въезде и выезде. Вся производственная и транспортно-логистическая часть, связанная с большегрузами, должна сконцентрироваться на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", - пояснил Серик Жумангарин.

 
Инвестиционный проект "Город ремесленников" реализуется на территории СЭЗ "МЦПС "Хоргос" с 2017 года на земельном участке площадью 3,8 га. Сумма инвестиций - 10 млрд тенге, площадь здания 20000 кв. м, предусматривает создание более 450 рабочих мест. Представляет организацию помещений ремесленников и выставочные павильоны. Будет способствовать популяризации и развитию ремесленной деятельности в Казахстане.
 
Этнокультурный комплекс "Номад" - проект, в рамках которого будут воссозданы образы древних городов кочевников, располагавшихся вдоль Шелкового пути. Даст возможность познакомить гостей с обычаями, культурой, искусством народов, населявших Казахстан.
 
Также на территории МЦПС "Хоргос", на базе зданий бывшего таможенного поста "Жаркент", планируется создание выставочного центра "Казахстан". Для создания экспозиций будут привлекаться казахстанские предприятия ведущих отраслей экономики страны. При помощи новых технологий будут созданы экспонаты, отражающие природные, культурные, архитектурные, исторические объекты Казахстана.
 
Для развития электронной коммерции в 2019 году на территории МЦПС создан бондовый склад, позволяющий оказывать услуги по приему, хранению и дальнейшей отправке товаров в виде почтовых отправлений в страны ЕС, США, Бразилию, кроме стран Евразийского экономического союза. С ноября 2019 года по январь 2020 года осуществлена отправка коммерческих товаров в страны ЕС, США и Канады весом более 30 тонн. В связи с закрытием из-за пандемии границы КНР в январе 2020 года деятельность бондового склада была приостановлена.
 
Возобновление сервиса будет способствовать улучшению и совершенствованию логистической инфраструктуры, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций, упростит таможенное оформление и даст возможность наладить транзит международных почтовых отправлений.
 
Кроме того, российский офис Alibaba Group и инвестиционная компания Казахстана достигли договоренности о совместном строительстве бондового склада на территории МЦПС "Хоргос". Активный интерес в открытии аналогичного склада проявляет интернет-магазин Ozon.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,1%

14.11.2022, 17:40 7541
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $19 851,4 млн, что в номинальном выражении больше на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.
 
В январе-сентябре 2022 года экспорт товаров составил $6514,8 млн (больше на 14,3%), импорт - $13 336,6 млн (на 1,2% больше).
 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,4%, далее следуют Кыргызстан - 4%, Беларусь - 3,5% и Армения - 0,1%.
 
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение в 2,1 раза. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 76,1%).
 
В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину - рост в 2,1 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 71,7%).
 

Казахстан и Россия обсудят снятие инфраструктурных ограничений торговли

13.11.2022, 17:30 19146
Казахстан и Россия обсудят снятие инфраструктурных ограничений торговли
Фото: kazembassy.ru
Оренбург. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России будут обсуждены вопросы снятия инфраструктурного ограничения международной торговли. Мероприятие планируется в конце ноября, сообщает посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

«Состоялась рабочая поездка посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Оренбург. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему в конце ноября в Оренбурге Форуму межрегионального сотрудничества РК и РФ на тему "Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли". Участники встречи выразили уверенность, что результаты форума придадут новый мощный импульс развитию межрегиональных связей», - сообщается на сайте посольства РК в России.

В ходе переговоров была затронута и культурно-гуманитарная составляющая в контексте сохранения казахской культуры и языка, а также поддержания духовных связей казахской диаспоры с исторической родиной. Казахи являются третьим по численности этносом в Оренбургской области после русских и татар (120,2 тысячи человек, 6% от общего населения региона). Ермек Кошербаев выразил признательность за всестороннюю поддержку мира, согласия и взаимопонимания между представителями десятков веками проживающих здесь национальностей.

Регион занимает особое место в межрегиональном взаимодействии двух стран, так как на него приходится самый протяженный участок казахстанско-российской границы, составляющий 1876 километров. Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой товарооборота между регионами Казахстана и Оренбургской областью. За январь-август текущего года цифра достигла $300 млн, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем отмечено, что потенциал двусторонней торговли не исчерпан и имеются ресурсы для дальнейшего расширения экономических связей, роста инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, реализации взаимовыгодных проектов.

Напомним, в середине октября представительством Россотрудничества в Казахстане совместно с правительством Оренбургской области был организован пресс-тур для казахстанских СМИ, в рамках которого отмечалась важность сотрудничества с Казахстаном.
 

Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй

12.11.2022, 13:47 30881
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй
Фото: cpc.ru
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из выведенных из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума вновь введен в строй, подрядчик приступил к устранению неполадок на втором. Об этом 12 ноября сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.
 
По его словам, в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера, сообщает портал "Известия".
 
Напомним, в августе КТК приостановил работу двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.
 
Трещины были обнаружены в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатацию ВПУ приостановили до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой 2021/22.
 
Терминалы КТК в Новороссийске - главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, информирует издание.
 

В Казахстане отменят до конца года штрафные санкции за простой вагонов при перевозке зерна

11.11.2022, 16:19 40471
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экспортеров со стороны КТЖ принято решение по отмене до конца текущего года штрафных санкций за простой вагонов при перевозке зерна по причине несвоевременного предоставления маневровых и магистральных локомотивов. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр в ответе на запрос депутатов мажилиса парламента.
 

Для своевременного приема и оформления вагонов в региональных филиалах КТЖ, Костанайской и Акмолинской областях организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок", - сообщил Роман Скляр.

 
Отмечается, что дополнительно в зернопогрузочных регионах созданы рабочие группы с участием областных сельхозуправлений, региональных представителей НПП "Атамекен", органа государственных доходов, операторов вагонов АО "Казтеміртранс", АО "Астык Транс" и грузоотправителей по согласованному распределению по элеваторам поступающих под погрузку вагонов.
 

На сегодня парк зерновозов составляет более 10,5 тысячи единиц (АО "Астык транс" - 4750 ед., другие собственники КЗХ - 2700 ед., иностранный парк - 3050 ед.), которые полностью обеспечивают потребность экспортеров. Для подачи-уборки вагонов задействовано порядка 130 ед. маневровых локомотивов АО "НК "КТЖ" и 767 единиц частных локомотивов. Кроме того, для обеспечения локомотивной тяги на внутристанционных работах рассматривается вопрос запуска частных операторов, соответствующих требованиям безопасности движения поездов", - проинформировал первый вице-премьер.

 
Он отметил, что вопрос обеспечения отгрузки зерна находится на постоянном контроле правительства.
 

Торговля со странами Организации тюркских государств станет легче - КГД

11.11.2022, 15:32 41266
Торговля со странами Организации тюркских государств станет легче - КГД
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан вынес на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора".
 
Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 11 ноября 2022 года.
 
Благодаря соглашению у торговых операторов появится возможность:
 
  • приоритетного таможенного оформления;
  • сокращения времени оформления;
  • неприменения таможенного досмотра либо его проведения в кратчайшие сроки.
 
Учитывая, что товарооборот Казахстана со странами Организации тюркских государств увеличился на 41,5% и составил 8,1 млрд долларов США за 8 месяцев текущего года, данное соглашение укрепит экономические взаимоотношения государств.
 

Социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года

11.11.2022, 10:23 45131
Социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала года - на 20,7%, информирует Бюро национальной статистики АСПИР Республики Казахстан.
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 20,2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4 процентных пункта.
 
По информации ведомства, за прошедшую неделю на 0,7% подешевела морковь и на 0,2% сахар. За этот же период на 1,6% подорожали яйца первой категории, на 0,7% - лук и на 0,6% - капуста.
 
Также статисты назвали средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК по состоянию на 8 ноября. Так, цена рожек составила 294 тенге за килограмм, говядины - 2279 тенге за килограмм, кефира - 349 тенге за литр.
 
Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Ранее депутат мажилиса раскритиковал работу правительства и Нацбанка по сдерживанию инфляции.
 

Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов

10.11.2022, 13:44 54301
Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов
Фото: cpc.ru
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью может быть завершен в течение двух-трех недель. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената.
 
По его словам, в октябре планировалось завершить ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.
 

Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и на втором устройстве сразу же после этого начнется ремонт. И также в ближайшие, может быть, недели две-три, и по нему должны быть завершены ремонтные работы", - цитирует Смаилова Sputnik.kz.

 

Но в целом, учитывая, что у нас на Карачаганаке был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали", - пояснил премьер.

 
По его словам, план по поступлениям в республиканский бюджет и Национальный фонд Казахстана перевыполняется.
 

Мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и в Нацфонд... Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", - цитирует премьер-министра Zakon.kz.

 
Он отметил, что по Нацфонду по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 трлн тенге. По итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге.
 

Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят", - добавил премьер.

 
Кроме того, премьер-министр сообщил журналистам, что в Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти.
 

В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (трубопровод)", - сказал Смаилов.

 
Также через порт Баку казахстанская нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми.
 

Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. Сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям", - сказал глава правительства.

 
В частности, сообщил он, уже есть договоренность с 1 января следующего года транспортировать через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан 1,5 млн тонн казахстанской нефти. "Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - добавил Смаилов.
 
Он также сообщил, что компания "Тенгизшевройл" удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана.
 

То есть по всем направлениям нами работа соответствующая ведется - и совместно с нашими недропользователями, и совместно с нашими коллегами в соседних странах. Кстати говоря, с их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе: они готовы предоставить свои транзитные возможности и готовы сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам", - подчеркнул премьер.

 

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