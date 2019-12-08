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Казахстан сократит добычу нефти еще на 17 тыс. баррелей в сутки

07.12.2019, 16:11 13582
Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках Соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.
 
6 декабря 2019 года в Вене состоялась 7-я Конференция ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о дополнительном сокращении нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
Казахстан поддержал данное решение, приняв на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти на 17 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, текущие обязательства Казахстана в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года, составляют 1,843 млн баррелей в сутки.
 
Также в рамках мероприятия прошла церемония подписания Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, которая позволит институционализировать сотрудничество ОПЕК+. 
 
Хартия направлена на улучшение взаимодействия между странами ОПЕК+ на долгосрочный период, будет способствовать пониманию основ нефтяного рынка, эффективному взаимодействию между странами-производителями и потребителями нефти, а также укрепит роль нефти в меняющемся глобальном энергетическом балансе.
 
В ведомстве напомнили, что в июне текущего года документ был предварительно завизирован участниками Соглашения ОПЕК+ для проведения внутренних процедур по согласованию текста Хартии.
 
Казахстан ведет активное сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка. По итогам 11 месяцев 2019 года Казахстан перевыполняет принятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, сократив добычу на 56 тыс. баррелей в сутки ниже необходимого уровня (1,86 тыс. баррелей в сутки).
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане в январе - ноябре 2019 года, по предварительным данным, добыто 82,5 млн тонн нефти.
 

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