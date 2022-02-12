Штрафов на сумму более 185 миллионов тенге наложено на казахстанские банки в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Совокупный объем наложенных на банки второго уровня Казахстана взысканий по административным штрафам за январь-декабрь 2021 года составил 185,1 млн тенге - на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Непосредственно количество наложенных административных штрафов выросло, хоть и незначительно: на 6 - до 161, сообщает Ranking.kz





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По данным аналитиков, за 2021 год административным штрафам были подвергнуты 15 банков, из которых два БВУ - AsiaCredit Bank и Capital Bank - в том же году были лишены лицензии.



Наибольший совокупный объем взысканий по административным штрафам пришелся на Банк Хоум Кредит: 78,6 млн тенге. Следом идут ForteBank (33,7 млн) и Исламский Банк Al-Hilal (26,5 млн). Значительный объем взысканий также пришелся на Bank RBK (23,6 млн) и Capital Bank (9,2 млн).

Из 161 административного штрафа, наложенного на БВУ РК за 2021 год, 106 приходится на Банк Хоум Кредит. При этом 104 штрафа - за непредоставление информации в кредитное бюро либо предоставление недостоверной информации", - говорится в обзоре.

Следом идут ForteBank (11 штрафов) и Capital Bank (10 штрафов).