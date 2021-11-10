Ссудный портфель казахстанских банков вырос на 18,2% за год

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Ссудный портфель казахстанских банков продолжает расти, но в то же время банки второго уровня все пристальнее отслеживают качество займов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос на 3,4%, за год - на 18,2%, до 18,08 трлн тенге по итогам сентября. В то же время объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) сократился на 3,8% за месяц и сразу на 39,4% за год - до 775,1 млрд тенге. Это составляет уже лишь 4,3% от ссудного портфеля БВУ РК (против 8,4% годом ранее), сообщает Finprom

По информации аналитиков, в рейтинге банков по качеству ссудного портфеля в топовой десятке банков-кредиторов (и в целом по банковскому сектору РК) лидрует Отбасы банк: доля займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составила всего 0,07% от ссудного портфеля фининститута.

Вторую строчку рейтинга занимает Альфа-Банк. Здесь доля NPL 90+ составляет 1,8% от ссудного портфеля банка (против 3% годом ранее). Замыкает тройку лидеров Halyk Bank с долей NPL 90+ в 3,2% (против 6,4% годом ранее).

Помимо топовой тройки, меньше, чем в среднем по сектору, доля NPL 90+ также в портфеле Kaspi Bank - 4,2% (против 6,7% год назад). В прочих крупных банках уровень просрочки выше среднего по рынку, а в одном БВУ даже выше предельно допустимых Нацбанком 10%.

По информации аналитиков, в Казахстане осталось 22 БВУ. Год назад их было 27, а пятью годами ранее - 34.