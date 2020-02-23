Евразийский экономический форум пройдет 19 мая в Минске

Москва. 22 февраля. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил Положение о Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ), передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель - объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.



"Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в ВЕЭС, ЕМПС и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению Высшего Евразийского экономического совета с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств", - сказал глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.



Предполагается, что в ЕЭФ будут принимать участие представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций.



Ранее международный выставочный форум "Евразийская неделя" был преобразован в Евразийский экономический форум решением Высшего Евразийского экономического совета.



Работа над проектом Стратегических направлений евразийской интеграции подходит к завершению.



Кроме того, Совет ЕЭК одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают возможность уплаты НДС в отношении товаров Союза, импортированных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации, с отсрочкой. При этом отсрочка по уплате НДС предоставляется на 180 календарных дней, проинформировали в пресс-службе.



В случае реализации ввезенного на территорию СЭЗ товара Союза до 180 календарных дней НДС не уплачивается. В случае не реализации такого товара до указанного срока НДС уплачивается по ставке 20% не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на учет.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства