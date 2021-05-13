В Алматы с 1 июля будут изымать продукцию, не соответствующую требованиям качества

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - С 1 июля несоответствующая требованиям качества и техрегламента продукция будет полностью изыматься с рынка Алматы. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии города Алматы Сауыкбек Капаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Сауыкбек Капаев, новшеством является переход от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний.

Основной задачей было принять закон, который защищает рынок РК от небезопасной и некачественной продукции, а также внедрить механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей, не оказывая на них избыточную нагрузку при осуществлении контрольных мероприятий", - пояснил Капаев.

Основными целями технического регулирования являются обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира, предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) относительно безопасности и качества продукции.

Глава департамента сообщил, что по итогам 2020 года всего проведено осуществлено 83 проверки. Из них в 50 случаях установлены факты нарушения законодательства в области технического регулирования, аккредитации и обеспечения единства измерений, что составило 60% от общего числа проверок.

По итогам государственного контроля на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму более 18,5 млн тенге. По результатам проверки выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Спикер пояснил, как будет проводиться государственный контроль. По его словам, это могут быть как внеплановые проверки, так и профилактический контроль с посещением субъекта. Дополнены новые формы проверки, такие как профилактический контроль и надзор без посещения субъекта контроля и надзора.

Продукция будет изыматься только в том случае, если по результатам проведенных лабораторных испытаний будет подтверждено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов и будет признана небезопасной", - уточнил он.

По итогам профилактического контроля и надзора без посещения субъекта контроля и надзора составляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений без возбуждения дела об административном правонарушении с обязательным разъяснением субъекту контроля и надзора способа устранения нарушений.

В свою очередь, руководитель департамента по защите прав потребителей города Алматы Министерства торговли и интеграции РК Арман Аксубаев рассказал какими правами сегодня наделены алматинцы, приобретающие тот или иной товар.

Он отметил, что, согласно закону "О защите прав потребителей" в случае приобретения товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;

2) безвозмездного устранения недостатков товара;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

4) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

5) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

6) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Если в результате проверки (экспертизы) товара установлено, что недостатки отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также расходы на транспортировку товара", - сообщил спикер.

Аксубаев порекомендовал алматинским потребителям в случае приобретения некачественного товара сфотографировать покупку и свое пребывание в торговом заведении.

В магазинах не запрещено фотографировать сам товар или полку. Это в дальнейшем может сослужить хорошую службу, если чек утерян или его не выдали", - пояснил глава департамента.

Он также добавил, что в настоящее время в государственную систему защиты прав потребителей входят центральные и местные исполнительные органы. К примеру, по вопросам безопасности и качества непродовольственных товаров в Алматы также помогают восстановить нарушенные права потребителя в департаменте технического регулирования и метрологии.

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