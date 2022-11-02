В развитие области Улытау планируют инвестировать 1,4 триллиона тенге

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций для реализации комплексного плана развития области Улытау на 5-летний период составляет 1,4 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 124,8 млрд тенге, местного бюджета - 49 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,2 трлн тенге, сообщил на заседании правительства аким региона Берик Абдыгали.

Проект комплексного плана включает 126 мероприятий по 9 направлениям, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам, проинформировал аким области Улытау.

По его словам, основными проблемами региона являются сложная экологическая обстановка, низкое качество питьевой воды, высокая зависимость от градообразующего предприятия, доля налоговых поступлений от которого составляет более 90%, слабая диверсификация экономики, отток населения, в социальной сфере отмечается дефицит кадров в области здравоохранения и образования, высокая изношенность инженерной инфраструктуры - свыше 80%, высокая доля аварийного и ветхого жилья, высокий уровень износа дорог - порядка 30% и отдаленность от основных транспортных коридоров страны, а также отсутствие возможности выращивания основных видов сельскохозяйственной продукции и плодоовощных культур, что является ключевыми факторами, влияющими на рост цен по основным продуктам питания и сдерживающим элементом развития экономики области.

В рамках индустриально-инновационного развития региона запланирован запуск 16 новых проектов с общим объемом инвестиций более 700 млрд тенге, с созданием свыше 3 тысяч рабочих мест.

Это: строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, нефтеперерабатывающего завода средней мощности, завода по производству черновых медных концентратов путем гидрометаллургической переработки, перерабатывающего комплекса по кучному выщелачиванию золотосодержащих руд и нового сернокислотного цеха на Жезказганском медеплавильном заводе", - проинформировал Абдыгали.

По словам главы региона, в сфере агропромышленного комплекса реализация 11 инвестиционных проектов позволит привлечь в регион свыше 8 млрд тенге инвестиций и обеспечит жителей области мясной и молочной продукцией, картофелем и овощами. Планируется создать кормовую базу по производству кормов и кормовых добавок, а также поэтапное увеличение к 2026 году посевных площадей масличных культур до 5 тысяч га.

В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо модернизировать 130 километров тепловых сетей и тепловую станцию, построить современное парогазовое оборудование для обеспечения теплом города Сатпаева.

Для обеспечения жителей региона питьевой водой будет реконструирован Уйтас-Айдосский водозабор, построены водозабор Кожамсеитского месторождения и водовод до хозяйственно-питьевого очистного сооружения в городе Жезказгане, а также водопроводные сети в 12 сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов.

Всего, по словам спикера, будут построены и реконструированы 300 км сетей водоснабжения и 127 километров водоотведения.

На развитие газовой инфраструктуры направлено более 34 млрд тенге, будут газифицированы поселки города Каражала и Жанааркинского района, частный сектор города Сатпаева, село Кенгир города Жезказгана", - рассказал аким.

По направлениям "транспорт" и "логистика" планируются реконструкция и модернизация действующих зданий железнодорожного вокзала и аэропорта в городе Жезказгане. Кроме того, будет открыто новое авиасообщение областного центра с городом Шымкентом.

Также план развития включает меры по решению проблем нехватки дошкольных образовательных и медицинских учреждений, предусматривает строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов области. Вместе с тем предусмотрены меры, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности планируется проведение работ по озеленению городов Жезказгана и Сатпаева, а также очистке Кенгирского и Жездинского водохранилищ.

К 2026 году будет обеспечен рост объема промышленности на 41%, в том числе объем обрабатывающей промышленности на 35%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,7 раза, а выпуск продукции субъектами МСБ в 2,5 раза. Мультипликативным эффектом является создание более 9,5 тысячи рабочих мест и привлечение более 1 трлн тенге частных инвестиций", - подытожил Берик Абдыгали.