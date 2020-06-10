ВВП Казахстана за пять месяцев снизился на 1,7% - Минэкономики

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Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана за январь - май 2020 года снизился на 1,7%. Об этом сообщил министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов на заседании правительства, подводя итоги социально-экономического развития страны за январь - май 2020 года.

По оперативным данным, ВВП снизился на 1,7%. Производство товаров выросло на 4,8%. В то же время производство услуг сократилось на 6,2%. Годовая инфляция составила 6,7%. Это ниже уровня прошлого месяца", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Министр нацэкономики назвал положительные тренды, которые наблюдались в отчетный период.

Продолжается рост в производственном секторе. В секторе услуг с мая отмечается динамичное восстановление. Также высокий рост показывает сальдо торгового баланса. В производственном секторе отмечается рост в строительстве на 5,9%, горнодобывающей промышленности - на 5,2%, обрабатывающей промышленности - на 4,9% и сельском хозяйстве - на 2,2%", - сказал министр.

По его словам, в секторе услуг пока наблюдается снижение объемов: на транспорте на 14,1%, в торговле - на 12,3%, в операциях с недвижимым имуществом - на 4,8%, в административном обслуживании - на 3,8%. В то же время услуги связи увеличились на 9,2% за отчетный период.

На фоне ослабления ограничительных карантинных мер с мая отмечается восстановление отдельных отраслей сектора услуг.

В частности, услуги торговли увеличились на 28,3%, в том числе розничная торговля на 34,2% и оптовая на 26,1%. Услуги транспорта выросли на 20,7%, в том числе пассажирооборот на 41,5% и грузооборот на 5,7%. Услуги по питанию увеличились на 10,8%. Таким образом, в мае в секторе услуг зафиксировано динамичное восстановление темпов роста.

Даленов отметил, что в целях дальнейшего восстановления экономической активности 20 мая принят Комплексный план на 2020 год.

Комплексный план охватывает конкретные меры прикладного характера. Это создание Фонда развития промышленности. Предусматривается кредитование предприятий обрабатывающего сектора по льготной ставке 3%", - проинформировал министр.

Для поддержки МСБ по линии программы Нацбанка и по линии ДКБ-2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования. Также в госпрограмме "ДКБ-2025" появится новое направление "Микрокредитование", предусматривающее субсидирование микрокредитов для бизнеса.

Все эти меры направлены на минимизацию негативных последствий от внешних шоков. Также Комплексный план позволит решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать внутреннее производство и предпринимательство. Тем самым будет способствовать восстановлению экономической активности.

В целом в реализацию Комплексного плана на сегодня планируется внесение поправок в 49 законодательных актов.

В январе - апреле внешнеторговый оборот составил $28,2 млрд. Экспорт составил $18,4 млрд, импорт - $9,8 млрд. Обеспечено увеличение положительного сальдо торгового баланса на 4% по сравнению с январем - апрелем прошлого года.

Промышленное производство увеличилось на 4,8%. Рост отмечается в большинстве регионов. Наибольшее увеличение показали Атырауская и Костанайская области. Снижение зафиксировано в 4 регионах. Это Кызылординская, Актюбинская, Мангистауская области и город Шымкент", - сообщил Даленов.

Выпуск обрабатывающей промышленности растет. Рост составил 4,9%. Высокие темпы роста демонстрирует фармацевтика, машиностроение, производство стройматериалов и легкая промышленность.

По инвестициям в основной капитал 15 регионов показали рост. Почти в 2 раза увеличились инвестиции в Туркестанской области, более чем на треть - в Акмолинской области. Снижение зафиксировано в 2 регионах - Кызылординской и Атырауской областях. В целом рост инвестиций в основной капитал составил 0,1%.

Строительство увеличилось на 5,9%. В 15 регионах наблюдается положительный рост. Наибольший рост строительных работ отмечается в Туркестанской и Карагандинской областях. Рост в строительстве сопровождается увеличением производства отечественных строительных материалов. Их выпуск увеличился на 12,3%.

Также министр доложил о развитии регионов по 6 экономическим показателям% обработке, сельскому хозяйству, строительству, вводу жилья, инвестициям, инфляции.

В большинстве регионах наблюдается хорошая динамика. По всем 6 показателям положительный рост отмечается в 4 регионах. По 5 показателям - в 6 регионах, по 4 показателям - в 4 регионах. Мангистауская область показала хороший результат по 2 показателям", - пояснил он.

В завершение Даленов отметил, что с учетом принимаемых мер по финансированию и кредитованию центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах:

1. Обеспечение своевременного и эффективного исполнения Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2020 год.

2. Реализация проектов в рамках программы "Дорожная карта занятости" для обеспечения стабильности на рынке труда.

3. Обеспечение эффективной реализации инструментов поддержки предпринимателей в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025", программ "Экономика простых вещей" и льготного кредитования субъектов МСБ и др.

4. Применение новых подходов к привлечению инвестиций в рамках обновленного пула инвестиционных проектов в условиях новой экономической реальности.

5. Создание условий для восстановления динамичного роста в сфере услуг.

По его словам, реализация этих мер позволит ускоренно восстановить экономическую активность.

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