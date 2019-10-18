Система Orphus

В Казахстане появится монета номиналом 200 тенге

17.10.2019, 20:52 6697
В Казахстане появится монета номиналом 200 тенге
Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.
 

Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - сообщил директор департамента наличного денежного обращения НБРК Жомарт Кажмуратов.

 
Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.
 

Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 года. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет - 10-15 лет", - сказал представитель Национального банка.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая