В Казахстане в 2022 году введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ведется работа по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией. До конца года введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе. Об этом в ходе заседания сената парламента сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В промышленности в среднесрочном периоде мы планируем реализацию 730 проектов на общую сумму 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов направлены на импортозамещение. В целом реализация этих проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение и на 6,1 трлн тенге будет увеличен экспорт. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе", - сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в агропромышленном комплексе в этом году увеличили финансирование в два раза.

В результате по итогам 10 месяцев мы видим рост в АПК в реальном выражении на 8%, инвестиции в сельское хозяйство увеличились на 7,5% в реальном выражении. В среднесрочном периоде в АПК мы планируем реализацию 560 проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге, они будут направлены в том числе на обеспечение продовольственной безопасности", - проинформировал глава правительства.

В ходе заседания депутат Султанбек Макежанов отметил, что планируется снижение уровня государственной поддержки из республиканского бюджета для реального сектора экономии с 3,7% к ВВП в текущем году до 0,9% в 2025 году.

Он отметил, что ранее глава государства дал поручение по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией, а выполнение этого плана требует накопления значительных средств в отечественной экономике. В связи с этим депутат обратился к премьер-министру РК Алихану Смаилову с просьбой озвучить прогнозы правительства по дальнейшему развитию реального сектора национальной экономики.

Что касается мер господдержки, то на следующий год некоторое снижение расходов на поддержку реального сектора по сравнению с текущим годом с связано с тем, что мы часть расходов на поддержку реального сектора передали в базу местных бюджетов, порядка полтриллиона тенге. Вместе с тем при формировании ежегодно бюджетов мы будем увеличивать финансирование мер поддержки реального сектора и поддерживать на уровне не менее 3-3,5% к ВВП", - уточнил Смаилов.

Кроме того, по его словам, по мере стабилизации макроэкономической ситуации объем кредитования банками планируется увеличить с 22 трлн тенге в текущем году до 36 трлн тенге к 2027 году, то есть в течение 5 лет на 65%.