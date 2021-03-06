В Казахстане до 2025 года появится 5 новых нефтегазохимических заводов

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане появится 5 новых нефтегазохимических заводов до 2025 года, сообщил глава Министерства энергетики Нурлан Ногаев в ходе коллегии ведомства, передает Kazakhstan Today.

Министерство энергетики Казахстана в текущем году разработает Национальный проект по развитию нефтегазохимии, призванный решить задачу по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств и созданию привлекательных условий для потенциальных инвесторов.





Проект позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности, обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов", - сказал Ногаев на коллегии в пятницу.

Кроме того, прорабатывается разработка отдельного соглашения между правительством страны и инвестором, с учетом его потребностей при реализации нефтегазохимического проекта.

По словам министра, вышеперечисленные меры позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году, в том числе три завода в Атырауской области: по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; по производству технических газов мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха; по производству полиэтилентерефталата мощностью 430 тыс. тонн в год. Также в Шымкенте завершится строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год на базе сырья Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В Уральске будет построен завод по производству метанола (82 тыс. тонн) и гликоля (100 тыс. тонн) мощностью 182 тыс. тонн.

Ожидаемый эффект: объем производства увеличится в 9 раз, составив 2 млн тонн нефтегазохимической продукции; объем инвестиций в экономику страны составит порядка $3,9 млрд. Таким образом, производство базовой нефтегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию", - сказал министр.





Нурлан Ногаев сообщил, что нефтедобыча в Казахстане по итогам 2021 года может составить 86 млн тонн.

С учетом ограничений (ОПЕК+), действовавших на январь 2021 года, сделан прогноз по пессимистическому сценарию по добыче на 2021 год в объеме 83,4 млн тонн. При этом на сегодня наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок. Ожидаем выполнить план - 86 млн тонн", - сказал он.

Объем добычи нефти и конденсата по итогам 2020 года составил 85,7 млн тонн, экспорт нефти - 68,5 млн тонн.

Экспорт нефти по итогам 2020 года составил 68,5 млн тонн. План на 2021 год составляет 67,5 млн тонн.

Объем переработки нефти по итогам 2020 года - 15,8 млн тонн. План по нефтепереработке на 2021 год - 17 млн тонн.

Объем производства нефтепродуктов по итогам 2020 года составил 11,5 млн тонн. План на 2021 год - 12,4 млн тонн.

В ходе коллегии министр отметил, что в 2020 году добывающая отрасль подверглась негативному влиянию пандемии COVID-19. Это отразилось на ценах на нефть и привело к ограничениям добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снижению добычи урана и другим последствиям.

В мае 2020 года правительство Казахстана приняло постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов". Аналогичное постановление на 2021 год правительство приняло 29 декабря 2020 года (№911).

Ограничения на добычу нефти введены в связи с обязательствами Казахстана в соглашении ОПЕК+ и в условиях нарушения баланса спроса и предложения нефти в мире.

Благодаря принятым мерам правительством и странами-участницами ОПЕК+ в рамках сокращения добычи нефти, по итогам 2020 года цена на нефть выросла с $18 до $50 за баррель. Снизились коммерческие запасы нефти в хранилищах ОЭСР с 3214 до 3077 млн баррелей", - сообщил министр.

По его словам, с текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи.

В рамках послания президента, было дано поручение по наведению порядка и совершенствованию биржевой торговли в сфере нефтепродуктов и электроэнергии, а также развития конкурентной политики. Так, с марта текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации бензина будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством", - сказал Ногаев.

Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с третьего квартала 2021 года.

Кроме этого, к концу 2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, напомнил глава ведомства.

Это придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли. Также в целях снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации газосетевых организаций", - заключил Ногаев.

Помимо этого, глава Минэнерго проинформировал, что ведомство совместно с оператором месторождения Кашаган ведет подготовку концепции полномасштабного освоения.

Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения к концу текущего года. В настоящее время все объекты этапа опытно-промышленной разработки введены в эксплуатацию, производственная мощность составляет 400 тыс. баррелей в сутки, но в связи с ограничениями, введенными министерством с мая 2020 года, средняя суточная добыча поддерживается на уровне 280 тыс. баррелей", - добавил министр.

Глава ведомства напомнил, что в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,1 млрд кубометров сырого газа стоимостью $860 млн.

Ожидаемый эффект от реализации данного проекта - производство дополнительно 800 млн кубометров товарного газа и создание новых рабочих мест (на период строительства - 2800 человек, на период эксплуатации - 600 человек), а также увеличение добычи нефти до 10 млн тонн.

Кроме этого, в нефтегазовом секторе реализуется также Проект будущего расширения на месторождении Тенгиз стоимостью $45,2 млрд (по состоянию на 1 января затраты по проекту составили $34,3 млрд). Завершение проекта планируется в 2023 году, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Казахстанское содержание в проекте составляет 36%.

На сегодня работы ведутся согласно графику, общий прогресс работ по проекту составляет 81%. В 2021 году ожидаемый уровень прогресса работ составляет 90%", - сообщил Ногаев.

По проекту "Карачаганак" в активной фазе реализации находятся инвестиционные проекты - снятие производственных ограничений по газу (СПОГ) и проект 4-й компрессор обратной закачки газа. Запуск указанных проектов позволит дополнительно добыть 18,5 млн тонн жидких углеводородов до конца срока ОСРП (Окончательное соглашение о разделе продукции), суммарные инвестиции составляют $1 млрд 678 млн.

Также в декабре 2020 года принято окончательное инвестиционное решение по реализации крупного инвестиционного проекта по расширению Карачаганака - ПРК-1А, который направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов в пределах 10-11 млн тонн в год, благодаря вводу дополнительного 5-го компрессора обратной закачки сырого газа.

Бюджет проекта составляет $970 млн. Срок завершения - 2025 год.





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