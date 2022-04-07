НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В Казахстане 220 млрд тенге выделят на весенне-полевые работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, в текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге, рассматривается вопрос об увеличении суммы до 140 млрд.
При этом по дополнительным 70 млрд тенге будет увеличен норматив кредитования, о чем просили сами фермеры. С приходом этих вторых 70 млрд тенге норматив будет повышен с 23 тысяч тенге до уровня 54 тысячи тенге. В рамках форвардного закупа АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" поступили 466 заявки на сумму свыше 83,1 млрд тенге. Профинансировано 292 СХТП на сумму 67,1 млрд тенге. Объем финансирования форвардных закупок вырос с 40 млрд тенге в прошлом году до 80 млрд тенге в этом году. То есть на весенне-полевые работы в прошлом году было выделено 110 млрд тенге, в этом году - 220 млрд тенге", - сказал министр.
Также расширен перечень закупаемых культур до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, лен, рапс, соя, гречиха и кукуруза.
Акиматами и фермерами подтверждена готовность к проведению посевной кампании. Я лично побывал в регионах, увидел посевные работы. В целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением СХТП семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей", - сказал спикер.
Согласно данным акиматов, сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Общая посевная площадь составит 23,1 млн гектаров.
Значительно увеличена площадь кормовых культур, которая в текущем году составила 3,6 млн гектаров. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить нуждающиеся регионы. Увеличены также площади посева картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур. Хочу отметить, что новыми подходами в государственной поддержке АПК предусматривается жесткий подход к соблюдению севооборота, в том числе с использованием цифровых технологий. Например, масличные культуры являются высокорентабельными и не менее востребованными, чем зерновые. Надо сделать упор на это", - подчеркнул министр.
По его словам, при подготовке к проведению работ будут учитываться погодные явления. Так, одной из важных задач земледелия в республике является проведение мероприятий по накоплению влаги в почве и ее рациональному использованию. Регионами такая работа ведется, снегозадержание в два следа проведено на площади около 3,1 млн гектаров, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года в 2,5 раза. В настоящее время проводятся работы по закрытию влаги. Только достаточное накопление влаги в почве может дать хороший урожай.
В этом году нами проведена большая работа по влагозадержке, по закрытию влаги. В южных регионах были дожди, влагозарядка очень хорошая. В Акмолинской области тоже в основных зерносеющих районах очень хорошая влагозарядка. Поэтому, в принципе, с осторожным оптимизмом смотрим на будущие работы и будущий урожай", - сказал глава МСХ.
Он отметил, что более точные прогнозы будут представлены позже.