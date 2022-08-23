В Казахстане услуги авиакомпаний подорожали на 27% за год

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - По итогам июля 2022 года в Казахстане цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на 26,6% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает finprom.kz , наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях.

Отмечается, что в Северо-Казахстанской области цены остались без изменений. Еще в трех регионах услуги подешевели: в Акмолинской области - на 8,7%, в Кызылординской - на 8,8%, в Павлодарской - на 17,7%.

По данным аналитиков, доходы авиакомпаний по итогам января-июля текущего года составили 276,8 млрд тенге против 189,2 млрд тенге годом ранее.

Основная часть доходов - 270,6 млрд тенге - была получена за счет перевозки пассажиров во всех направлениях. Еще 6,2 млрд тенге пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 3 млрд тенге", - проинформировали эксперты.

Сообщается, что численность перевезенных авиатранспортом за январь-июль 2022 года пассажиров составила 5,8 млн человек - на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Непосредственно в июле текущего года перевезли 1,2 млн человек - на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года. Большая часть пассажироперевозок в региональном разрезе пришлась на Алматы: 4 млн пассажиров, плюс 8,8% за год", - сообщают аналитики.

Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 12,7 тысячи тонн - на 36,1% меньше, чем годом ранее.