Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Ожидается недопоступление в госбюджет Казахстана 350 млрд тенге. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за I квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 млрд тенге", - рассказал Абаев.

Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда", - пояснил министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства