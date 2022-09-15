Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 3,6%

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В январе-июле товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза составил 14 781 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июле 2022 года экспорт товаров составил 4524,3 млн долларов США (больше на 2%), импорт - 10 256,8 млн долларов США (на 4,3% больше).

Сообщается, что наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим радиоактивным элементам и радиоактивным изотопам и их соединениям; смесям и остаткам, содержащим эти продукты, - увеличение в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 69,7%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и медным концентратам - рост в 4,1 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 66,7%)", - добавили в бюро.



