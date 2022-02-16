Система Orphus

МНЭ планирует удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году

15.02.2022, 09:19 12441
МНЭ планирует удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министерством национальной экономики РК совместно с заинтересованными государственными органами разработан комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы. Об этом сообщил министр нацэкономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МНЭ отметил, что предусмотрено 61 мероприятие оперативного и среднесрочного характера, все они направлены на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.
 

Цель реализации кКомплекса мер по контролю и снижению инфляции - удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие Плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты и т. д.", - сказал Куантыров.

 
Он напомнил, что в целях стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране с начала января 2022 года главой государства даны 140 поручений оперативного и системного характера. На сегодня исполнены 44 поручения, 32 - на стадии завершения.
 

новости по теме

Казахстан и Кыргызстан реализуют проект создания логистического комплекса на границе

16.02.2022, 19:33 511
Казахстан и Кыргызстан реализуют проект создания логистического комплекса на границе
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Первое заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заседание рабочей прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева, сообщает primeminister.kz.
 
Входе заседания стороны договорились активизировать работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров, в том числе посредством реализации проекта индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-тилек" и реализации проектов и оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.
 
В частности, в рамках проекта ИТЛК участники рабочей группы обсудили ход реализации плана мероприятий по созданию комплекса. Была также достигнута договоренность разработать проект межправительственного соглашения по функционированию и механизму управления ИТЛК.
 
По итогам заседания подписаны итоговый протокол и план мероприятий по двустороннему взаимодействию между уполномоченными органами Кыргызстаном и Казахстаном по пресечению выдачи и распространения документов об оценке соответствия выданных с нарушениями.
 
Кроме того, стороны договорились об оперативном информационном взаимодействии по выданным сертификатам и документам соответствия и их отмене. В частности, предусмотрен обмен информацией по протоколам испытаний и выданным документам.
 
В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в области транспорта и транзита, участники рабочей группы согласовали обеспечение государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики с 16 февраля 2022 года электронными счетами-фактур товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС. В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар, Комитет госдоходов Министерства финансов РК проводит контрольные мероприятия. При импорте товаров из Кыргызстана в Казахстан по рисковым автотранспортным средства, контрольные мероприятия проводятся в пункте назначения.
 
Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК с 1 апреля 2022 года при экспорте товаров в Кыргызскую Республику обеспечит наличие электронных сопроводительных накладных на перевозимый товар. В случае их отсутствия государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики проводит контрольные мероприятия. В рамках усиления взаимодействия между фискальными органами в целях сокращения нарушений при взаимной торговле две страны договорились об ускоренном принятии мер в соответствии с национальным законодательством в отношении своих экспортеров.
 
Также была достигнута договоренность об обмене сведениями по экспортерам, занижающим стоимость товаров. Одной из ключевых стала договоренность о возобновлении с 21 февраля 2022 года регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом через территорию Казахстана из Кыргызстана в Россию.
 
В завершение мероприятия стороны выразили готовность и далее прилагать совместные усилия в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса для достижения общих целей. Также стороны подтвердили готовность проведения в 2022 году первого межрегионального форума и очередного заседания делового совета в рамках предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
 

Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности главы совета директоров БРК

16.02.2022, 12:16 6976
Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности главы совета директоров БРК
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Решением единственного акционера АО "Банк Развития Казахстана" Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности руководителя совета директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В службе по связям с общественностью БРК сообщили, что в составе совета директоров банка произошли изменения. Так, исполняющим обязанности главы совета директоров БРК избран Канат Шарлапаев.

Ранее на сайте Казахстанской фондовой биржи была размещена информация о назначении Шарлапаева исполняющим обязанности председателя правления БРК.
 

Решением единственного акционера от 9 февраля 2022 года в состав совета директоров внесены следующие изменения: исключен Айдар Арифханов - председатель правления; избран Канат Шарлапаев - исполняющий обязанности председателя правления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.

 
Напомним, досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова.
 
11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц. 
 

Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул президент. 

 
Глава государства поручил правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана. 
 

Антон Мусин исключен из правления Halyk Bank

16.02.2022, 12:05 8461
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Из состава правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" исключен Антом Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением совета директоров от 10 февраля 2022 года из состава правления банка исключен Мусин А. Г. - заместитель председателя правления, член правления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

 
С учетом внесенного изменения в Правление АО "Народный сберегательный банк Казахстана" входят восемь человек: Умут Шаяхметова, Айвар Боданов, Алия Карпыкова, Мурат Кошенов, Жумабек Мамутов, Ертай Салимов, Даурен Сартаев, Аскар Смагулов.
 

Султанов поднял проблему роста "серого" оборота китайских товаров на рынке ЕАЭС

16.02.2022, 10:56 10191
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов поднял проблемы "серого" оборота китайских товаров на рынке Евразийского экономического союза в ходе трехсторонней встречи таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС "серого" оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран", - отметил Султанов. 

 
Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение "серого" импорта: недопоступление налогов в бюджеты, ввоз контрафактной, некачественной и порой небезопасной продукции на рынки союза. 
 

Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики", - резюмировал глава МТИ.

 
В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне Министерств финансов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей. Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран, рассказали в пресс-службе правительства РК. 
 
Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле. Сторонами поддержана необходимость более глубокой проработки данного вопроса, а также определение категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними. 
 
Кроме того, в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России на предстоящий год.
 
По итогам встречи стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей придаст положительный импульс в укреплении сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.
 

Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

16.02.2022, 10:00 11646
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Из зарегистрированных в системе сбора данных аудиторских организаций лишь малая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях. В связи с этим Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение их деятельность, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры. В этой связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу", - проинформировали в АФМ.

 
Отмечается, что "из зарегистрированных в системе сбора данных агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях".
 

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций - Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер. Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний", - сообщили в пресс-службе агентства.

 

Минэкологии привлекает швейцарские инвестиции в развитие рыбного хозяйства

15.02.2022, 19:19 29836
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии Сериккали Брекешев подписал Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития осетроводства в Казахстане с представителями швейцарской компании "Caviar House & Prunier Group SA" и "Swiss Choice Holding SA", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы подписали меморандум по развитию рыбного хозяйства с швейцарскими компаниями "Caviar House & Prunier Group SA" и "Swiss Choice Holding SA". Министерство заинтересовано в привлечении инвестиций, учитывая, что этому уделяет большое внимание и руководство нашей страны", - написал глава ведомства в Twitter.

 
Меморандум предусматривает увеличение производства действующих рыбоводных хозяйств, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий в развитие производства икры осетровых рыб и создание нового канала сбыта икры "Qazaq" на международном рынке.
 
В Минэкологии отметили, что Швейцария благодаря эффективному управлению и планированию занимает лидирующие позиции в области рыбного хозяйства.
 

Мы высоко ценим возможность подписания с Вашей компанией Меморандума о сотрудничестве. Убежден, что наше сотрудничество позволит внедрить наилучшие технологии в развитие производства икры осетровых рыб и создаст новый канал сбыта казахстанской икры на внутреннем и международном рынке", - отметил министр.

 
Напомним, что в 2021 году правительством Казахстана принята программа развития рыбного хозяйства на 2021 - 2030 годы, в рамках которой Министерством экологии проводятся работы по реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб и производству их икры.
 

Минсельхоз запустит новую платформу субсидирования АПК

15.02.2022, 16:17 34741
Минсельхоз запустит новую платформу субсидирования АПК
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - По поручению главы государства МСХ подготовило предложения по корректировке системы субсидирования АПК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, изменения направлены на упрощение механизмов и оптимизацию направлений субсидирования. При этом система будет в равной степени доступна для всех субъектов, вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей, информирует primeminister.kz.
 

Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты сената и мажилиса парламента РК. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы", - сказал Карашукеев. 

 
Отмечается, что по итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены.
 
Как отметил министр, по итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений планируется внести на рассмотрение в правительство. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок.
 

В отличие от системы "Колдау" новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - проинформировал министр.

 
Также Карашукеев рассказал о подготовке к посевным работам. При МСХ создан оперативный штаб по координации работы по проведению весеннего сева в регионах. На льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программу "Кен дала" выделено 70 млрд тенге, а через программу форвардного закупа Продкорпорации направляется 80 млрд тенге, что в 2 раза превышает уровень прошлого года. По этим программам прием заявок уже начался.
 

Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи, в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета", - проинформировал министр.

 
Кроме того, на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн ГСМ по цене, на 15% ниже рыночной. Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.
 

На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге. В целом, по данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн гектар, что на 13,5 тыс. гектар больше уровня 2021 года. Подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме", - заявил министр сельского хозяйства.

 
Карашукеев также доложил о реализации поручения об определении предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения. Для этого на уровне правительства РК создается специальная рабочая группа с участием государственных органов, экспертов и научных институтов. 
 
Максимальные размеры сельхозземель в разрезе районов, областей предлагается утвердить после разработки планов земельно-хозяйственного устройства административно-территориальных единиц на сельхозземли и земли других категорий с учетом зонирования земель и принятия совместных решений представительных и исполнительных органов. В целом, предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения будут утверждены до 1 мая 2022 года.
 

В Казахстане годовая инфляция в январе составила 8,5%

15.02.2022, 15:45 35526
В Казахстане годовая инфляция в январе составила 8,5%
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане годовая инфляция в январе составила 8,5%, сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В январе 2022 года месячная инфляция сложилась на уровне 0,7%, годовые темпы роста ускорились до 8,5%", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Отмечается, что продовольственная и непродовольственная инфляции сохранились на уровне декабря 2021 года. Инфляция платных услуг ускорилась на фоне более высокого роста стоимости аренды жилья.
 
В январе 2022 года потребительские цены выросли на 0,7%, в годовом выражении рост цен ускорился до 8,5% (в декабре 2021 года - 8,4%), отметили в фининституте.
 

Годовой рост цен на продовольственные товары составил 9,9%, сохранившись на уровне декабря прошлого года. В январе 2022 года наблюдалось ускорение роста цен в группе хлебобулочных изделий и круп, фруктов и овощей. Рост цен на сахар замедлился на фоне более умеренного роста цен на мировых рынках", - проинформировали в Нацбанке.

 
Сообщается, что годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в январе 2022 года также сохранились на прежнем уровне - 8,5%. Ускорился рост цен на автомобили на фоне увеличения спроса и мирового дефицита комплектующих, а именно микросхем. Кроме того, в январе 2022 года наблюдалось удорожание медикаментов, связанное с ростом импортных цен.
 
В январе 2022 года снизились цены на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, что способствовало замедлению годовых темпов роста цен на данные товары, тем самым ограничивая годовой рост цен всей группы непродовольственных товаров.
 
По данным Нацбанка, годовая инфляция платных услуг в январе 2022 года продемонстрировала ускорение до 6,8% (декабрь 2021 года - рост на 6,5%). Цены на аренду благоустроенного жилья продолжили рост благодаря высокому спросу. Вместе с тем, в январе 2022 года наблюдалось удорожание амбулаторных услуг.
 
Регулируемые коммунальные услуги в январе незначительно подорожали на фоне удорожания электроэнергии в Западно-Казахстанской области. Цены на остальные виды регулируемых услуг в январе 2022 года не изменились.
 
Также продолжилось замедление роста цен производителей в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую в пределах страны, до 17,5% (в декабре 2021 года - 18,4%). Среди предприятий-производителей продуктов питания значительно замедлился рост цен на масло, жиры и сахар. С другой стороны, немного выросли цены производителей хлебобулочных и макаронных изделий на фоне слабого урожая пшеницы, а также мяса и молочной продукции ввиду удорожания кормовых культур.
 
В сельском хозяйстве в январе продолжилось замедление роста цен производителей до 16,9% (в декабре 2021 года - рост на 17,3%). В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и кормовые культуры.
 
Среди продукции животноводства замедлился рост цен на сырое молоко и снизились цены производителей яиц. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. Считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады?

      Архив опросов