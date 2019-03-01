Фрилансеры и ИП перечислили в ЕНПФ Т4,2 млрд с начала года

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - 4,2 млрд тенге поступило с начала года на счета фрилансеров и индивидуальных предпринимателей в АО "ЕНПФ", передает Kazakhstan Today.

За январь 2019 года в ЕНПФ поступило 768,6 тыс. взносов от 253,4 тысячи вкладчиков - физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 4,2 млрд тенге, сообщили в пресс-службе фонда.

В ведомстве напомнили о внесении в закон РК "О пенсионном обеспечении в РК" изменений, направленных на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическими лицами, выполняющими работы и услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

"С января 2019 года введены следующие изменения. Если одной из сторон договора ГПХ является налоговый агент, к которому относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), то именно они становятся агентами по уплате ОПВ с доходов, выплачиваемых физическим лицам, в том числе фрилансерам. При этом размер взноса должен составлять 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МРЗП) и не выше 10% от 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Кроме того, максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать двенадцати размеров 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", - объяснили в ЕНПФ.

Если же договор ГПХ заключен с физическим лицом, не являющимся налоговым агентом, то уплата ОПВ становится правом, а не обязанностью фрилансеров. Иными словами, в этом случае физическое лицо может по своему усмотрению осуществлять ОПВ в свою пользу через банки второго уровня или Казпочту на реквизиты Государственной корпорации "Правительство для граждан", для их дальнейшего перевода на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.

Если фрилансер воспользуется этим правом, то это положительно скажется на формировании его личного пенсионного капитала. Также от уплаты ОПВ освобождаются физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами, которые совмещают эту деятельность с работой по трудовому договору. В данном случае ОПВ оплачивается только работодателем, являющимся налоговым агентом", - утоняется в сообщении.

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