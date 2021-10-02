В Балхашском районе сдали в эксплуатацию более 50 жилых домов

ТАЛДЫКОРГАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Балхашском районе сдано в эксплуатацию 6,5 тыс. квадратных метров жилья, передает KAZAHSTAN TODAY.

Об этом в ходе пресс-тура рассказал аким района Галым Токпеисов.

По его словам, объем строительных работ по району составил 2818 млн тенге. С начала этого года, за счет частного сектора введено 62 жилых дома площадью 6008 квадратных метра. По итогам года показатель достигнет 7800 квадратных метров.

На сегодняшний день в селе Баканас идет строительство пятиэтажного дома. Уже проведена система отопления первого этажа и ведутся штукатурные работы третьего этажа. В здании 20 квартир, из них 5 квартир трехкомнатные, 15 квартир двухкомнатные. Общая жилая площадь - 1177,6 квадратного метра. До конца года будет полностью введен в эксплуатацию", - отметил Токпеисов.

Также в районном центре введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы "Ауыл Ел бесігі". Общая площадь здания 4257 квадратных метров, стоимость строительства - 1 млрд 102 млн тенге. В новом спорткомплексе рабочие места получили 27 человек.

Продолжаются строительные работы в сфере здравоохранения. Так в селе Баканас ведется реконструкция Центральной больницы с сейсмоусилением. Сметная стоимость проекта 1 млрд 908 млн тенге. На 2021 год предусмотрено 934,6 млн тенге, из них 585,3 млн освоено. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 80%.

Также активная работа по реконструкции объектов ведется в сфере образования.

Так, в августе этого года в селе Бакбакты сдали в пользование реконструированный детский сад "Куншуак". Полностью оборудованные ясли-сад рассчитаны на 85 детей. На его ремонт было выделено 367,2 млн тенге.

В канун нового учебного года в школах района открылись новооснащенные кабинеты химии и математики. Содействие открытию специализированных кабинетов оказали местные меценаты и выпускники школ.

В частности, спонсор и выпускник средней школы имени М. Сенгирбаева, в котором сейчас обучается 565 учеников, подарил школе суперсовременный кабинет химии, оснащенный всеми необходимыми приборами и лабораторией.

А в средней школе №1 имени Жамбыла села Бакбакты появились сразу два уникальных кабинета математики. Они также были оснащены при поддержке меценатов. По их словам, такие полностью оборудованные кабинеты повышают интерес к занятиям, а наличие всех необходимых предметов для обучения раскрывает возможности детей.

Отметим, на сегодняшний день в 23 образовательных учреждениях Балхашского района учатся 5447 детей и работают 845 педагогов.

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