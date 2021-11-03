Уголь в Казахстане за год подорожал на 5%

АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - В Казахстане растет добыча угля и его стоимость, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объём добытого каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь - сентябрь текущего года составил 82,1 млн тонн - на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Более половины добычи традиционно пришлось на Павлодарскую область (47,9 млн тонн), ещё треть - на Карагандинскую область (27,7 млн тонн). Значимый объём угля добыли также в Восточно-Казахстанской области (6 млн тонн), сообщает Energyprom.kz

Из всего объёма добытого угля непосредственно на каменный уголь пришлось 76,1 млн тонн - на 2% больше по сравнению с январём - сентябрём прошлого года.

В целом за 2020 год объём добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 113,4 млн тонн - на 1,4% меньше по сравнению с 2019 годом. Из них на каменный уголь пришлось 104,1 млн тонн - на 0,7% меньше, чем в 2019 году.

Цены на каменный уголь по итогам сентября 2021 года выросли в среднем по РК на 5,1% за год. Рост цен в секторе наблюдается второй год подряд.

Удорожание отмечено в 14 из 17 регионов РК, самое заметное - в Восточно-Казахстанской области (на 10,8% за год), следом идут Жамбылская и Туркестанская области (на 8,6%). Единственный регион, где цены на каменный уголь снизились, - Западно-Казахстанская область (на 1%).

Среди крупных городов и мегаполисов РК в сентябре текущего года дороже всего каменный уголь стоил в Уральске: 19,3 тыс. тенге за тонну. Жители Тараза покупали топливо по 15,6 тыс. тенге, Туркестана - 15,3 тыс. тенге.

Дешевле всего уголь можно было приобрести в Семее (9,8 тыс. тенге), Караганде (10,8 тыс. тенге) и Усть-Каменогорске (10,9 тыс. тенге за тонну).