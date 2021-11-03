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Уголь в Казахстане за год подорожал на 5%

02.11.2021, 14:39 26704
АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - В Казахстане растет добыча угля и его стоимость, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Объём добытого каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь - сентябрь текущего года составил 82,1 млн тонн - на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Более половины добычи традиционно пришлось на Павлодарскую область (47,9 млн тонн), ещё треть - на Карагандинскую область (27,7 млн тонн). Значимый объём угля добыли также в Восточно-Казахстанской области (6 млн тонн), сообщает Energyprom.kz.
 
Из всего объёма добытого угля непосредственно на каменный уголь пришлось 76,1 млн тонн - на 2% больше по сравнению с январём - сентябрём прошлого года.
 
В целом за 2020 год объём добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 113,4 млн тонн - на 1,4% меньше по сравнению с 2019 годом. Из них на каменный уголь пришлось 104,1 млн тонн - на 0,7% меньше, чем в 2019 году.
 
Цены на каменный уголь по итогам сентября 2021 года выросли в среднем по РК на 5,1% за год. Рост цен в секторе наблюдается второй год подряд.
 
Удорожание отмечено в 14 из 17 регионов РК, самое заметное - в Восточно-Казахстанской области (на 10,8% за год), следом идут Жамбылская и Туркестанская области (на 8,6%). Единственный регион, где цены на каменный уголь снизились, - Западно-Казахстанская область (на 1%).
 
Среди крупных городов и мегаполисов РК в сентябре текущего года дороже всего каменный уголь стоил в Уральске: 19,3 тыс. тенге за тонну. Жители Тараза покупали топливо по 15,6 тыс. тенге, Туркестана - 15,3 тыс. тенге.
 
Дешевле всего уголь можно было приобрести в Семее (9,8 тыс. тенге), Караганде (10,8 тыс. тенге) и Усть-Каменогорске (10,9 тыс. тенге за тонну).
 

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"Тенгизшевройл" за три квартала этого года добыл 18,9 млн тонн нефти

03.11.2021, 16:14 1297
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - ТОО "Тенгизшевройл" за девять месяцев 2021 года снизил добычу нефти более чем на 6% до 18,9 млн тонн (151 млн баррелей), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в компании, за январь-сентябрь 2021 года ТШО реализовал более 1,07 млн тонн сжиженного газа, 5,1 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,9 млн тонн серы. 
 
По данным компании, показатель утилизации газа ТШО на III квартал 2021 года составил 98,8%, общий показатель повторного использования воды в ТШО в III квартале 2021 года составил 46%. Кроме того, ТШО передает более 35 видов отходов на переработку, доля переработанных отходов по состоянию на конец III квартала 2021 года составила 49%.

Также, как отметили в ТШО, в 2021 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик" составил 30 млн долларов, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Кроме того, в этом году ТШО выделил более 1,6 млн долларов на улучшение качества здравоохранения, образования, а также развитие социального предпринимательства в Атырауской области и селе Боранкул (Мангистауская область) в рамках программы социальных инвестиций.
 

С начала пандемии ТШО выделил около 18,3 млн долларов (около 7,7 млрд тенге) на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и закуп медицинского оборудования и принадлежностей в Атырауской области", - уточнили в компании. 

 
Кроме того, по информации ТШО, проект будущего расширения увеличит объемы производства сырой нефти примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем производства составит порядка 39 млн тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки.
 
В свою очередь проект управления устьевым давлением обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий. 
 

С начала реализации обоих проектов ТШО потратил более 12,6 млрд долларов на закуп казахстанских товаров, работ и услуг. В настоящее время проект завершен на 86%, все добывающие скважины пробурены и освоены, материалы и оборудование находятся на площадке, работы по обратной сборке модулей и соединение всех модулей системы энергоресурсов завершены", - заключили в компании.

 
Как сообщалось ранее, в ходе обсуждения премьер-министра РК Аскара Мамина и президента по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" (Chevron) Найджела Хирна перспектив взаимодействия в сфере нефтедобычи, стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год. 
 
Напомним также, что в апреле этого года на одном из производственных объектов на месторождении Тенгиз произошел кратковременный выброс вредных веществ, который привел к частичному сокращению производства, В результате чего весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности.
 
Также в октябре этого года Министерством энергетики РК были проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа в первую очередь на газораспределительные установки и котельные, и только после этого - на автозаправочные станции. 
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. ТОО "Тенгизшевройл" было сформировано в апреле 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон".
 
В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "КазМунайГаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и СП "ЛукАрко" - 5%.
 

В Казахстане подорожал бензин

03.11.2021, 14:51 8263
В Казахстане подорожал бензин
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Казахстане к ноябрю вслед за дизелем подорожал и бензин. Средняя цена АИ-92 поднялась до 178 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на АИ-92 держались в пределах 168-175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть "Газпрома". Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина. Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды - сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге", - сообщает kolesa.kz.

 
Издание отмечает, что нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен. Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС, как одна, подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia.
 

На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр. Единственным исключением является "Газпром", где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге", - говорится в материале.

 
 

На 19% выросли расходы казахстанцев за год

03.11.2021, 13:11 15337
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На 19% выросли расходы казахстанцев за год. При этом затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - сразу на 35%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во втором квартале текущего года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тысячи тенге на человека - сразу на 18,5% больше, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.

 
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тысячи тенге, плюс 4,8% за год.
 
Как сообщает finprom.kz, в региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тысячи тенге на душу населения, годовой рост - на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тысячи тенге, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тысячи тенге, плюс 30%) области.
 
Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тысячи тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
 
Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший - в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тысячи тенге на душу населения).
 

Основную часть затрат - 92,7% составляли потребительские расходы населения: 183,2 тысячи тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе 105,6 тысячи тенге составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тысячи тенге - на непродовольственные товары, 32,4 тысячи тенге - на платные услуги", - отметили в finprom.kz.

 
 

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