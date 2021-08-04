5 тысяч проектов начинающих сельских предпринимателей профинансирует государство

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - 5 тысяч проектов начинающих сельских предпринимателей получат финансовую поддержку от государства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На эти цели выделено 22,5 млрд тенге. По итогам I полугодия 2021 года в рамках программ "Дорожная карта бизнеса - 2025" и "Экономика простых вещей" просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму 441 млрд тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму 187 млрд тенге. В рамках программ Аграрной кредитной корпорации было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге", - сообщил сегодня на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

По его словам, за первое полугодие текущего года льготное финансирование получили более 31 тыс. проектов МСБ на сумму свыше 1 трлн тенге. Кроме того, для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики рефинансируются кредиты МСП, значительно расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге. В июле текущего года для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге.

Что касается налоговых стимулов, то с 1 января текущего года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях. С 1 апреля по 1 июля 2021 года предоставлялись отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.

С 1 июля текущего года мы предоставили право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождена от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства", - добавил Асет Иргалиев.

Министр отметил, что для кардинального снижения нагрузки на бизнес разработаны новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа". Они предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим, реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Глава ведомства подчеркнул, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации, один из основных способов сохранить возможность полноценной работы бизнеса – это повсеместное использование приложения Аshyq.

Это единственный способ для бизнеса перестроить бизнес-процессы в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности и защиты здоровья граждан. Мы надеемся на понимание и содействие предпринимателей по данному вопросу. Важны добросовестный подход и ответственность бизнеса в использовании Аshyq", - заключил глава МНЭ.

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