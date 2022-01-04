Требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно - Чеботарёв о росте цен на сжиженный газ

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НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с ростом цена на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Чеботарёв подчеркнул, то сложилась ситуация схожая с бензином - рынок слишком долго сдерживали. С 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи.
Реализация газа через электронные механизмы для всех участников рынка и позволяет приобрести объемы газа у производителей", - заявили в министерстве энергетики.
В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно (на самом деле глупо). Казахстан живет в условиях рыночной экономики в рамках текущего регулирования цен, тем более на биржевой товар - невозможно", - отметил аналитик.
Он также опубликовал иллюстрацию, демонстрирующую почему сжиженный газ в Казахстане будет только дорожать.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против цен на газ.
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр.