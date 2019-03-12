Рефинансировано 6690 валютных займов - Нацбанк

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Нацбанк проинформировал о ходе реализации ряда социальных программ, передает Kazakhstan Today.

Программа рефинансирования ипотечных займов состоит из двух блоков. Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд тенге. По состоянию на 10 марта 2019 года в рамках программы банками одобрены 26 216 займов на сумму 162,5 млрд тенге, рефинансировано 24 449 займов на сумму 142,8 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

"На 10 марта 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 6690 заявок на сумму 56,4 млрд тенге, рефинансировано 5287 займов на сумму 42,2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что постановлением правления Национального банка №310 от 25 декабря 2018 года срок рефинансирования валютных ипотечных займов банками продлен только до 15 июля 2019 года, срок подачи заемщиком/созаемщиком заявления на рефинансирование займа установлен до 1 июля 2019 года включительно. Для определения соответствия займа условиям программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 10 марта 2019 года принята 10 321 заявка на получение займа на сумму 117,7 млрд тенге. Из них одобрены 5983 заявки на предоставление займа на сумму 69,9 млрд тенге.

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